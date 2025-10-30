ECONOMIA
El PIB agrícola retrocedeix un 0,4% el tercer trimestre
Mentre que el general modera l’avenç interanual al 2,8%. L’Airef preveu que l’economia catalana creixi sobre l’espanyola
El Producte Interior Brut (PIB) de l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca d’Espanya va retrocedir un 0,4% el tercer trimestre del 2025 respecte al segon, segons va informar ahir en el seu avenç l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest descens és menor al registrat en la comparativa intertrimestral del segon trimestre respecte a gener-març, que va ser del -6,6%. En la comparativa interanual, el PIB agrícola va retrocedir un 2,2 %, davant l’estabilitat (0 %) registrada el primer trimestre d’aquest exercici.
El PIB general va registrar una variació del 0,6% el tercer trimestre respecte a l’anterior en termes de volum; aquesta taxa va ser dos dècimes menor que la del segon trimestre del 2025. La variació interanual del PIB va ser del 2,8%, davant del 3,0% del trimestre precedent; la demanda estatal va aportar 3,7 punts i l’externa va contribuir amb -0,8 punts.
Les hores treballades van variar un 2,5% interanual i l’ocupació en termes d’ocupats equivalents a temps complet un 3,3% –en comparació amb l’1,6 % i el 3,4% del trimestre precedent.
Per la seua part, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha elevat la previsió de creixement econòmic per a aquest any en set dècimes, fins al 3%, i en quatre dècimes la del vinent, fins al 2,1%.
En el cas de Catalunya, les projeccions de l’Airef apunten a un augment del seu PIB del 3,1% i el 2,2% davant del 3% i el 2,1% estatal. El 2027, el 2028 i el 2029 tots dos territoris registraran un creixement de l’1,7%, 1,6% i l’1,5%, respectivament. El 2030, el PIB català augmentarà un 1,6%, una dècima per sobre de l’espanyola. Tanmateix, l’Airef constata que l’economia es desaccelerarà gradualment per la desaparició de l’impuls del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i una moderació dels fluxos migratoris.
D’altra banda, també cita el menor dinamisme del comerç mundial que projecta la majoria de les institucions internacionals.