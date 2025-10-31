CONSUM
La inflació puja una dècima a l’octubre, fins al 3,1%
Segons l’IPC avançat, pel preu de l’electricitat i el transport aeri i ferroviari. És la taxa més alta en 16 mesos
L’índex de preus de consum (IPC) ha elevat aquest mes la taxa interanual una dècima, fins al 3,1%, el nivell més alt des del juny del 2024, degut principalment a la pujada dels preus de l’electricitat i del transport aeri i ferroviari, segons les dades avançades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquests increments es van veure parcialment compensats per l’abaratiment de les gasolines. Amb aquest repunt, l’IPC interanual encadena dos mesos consecutius d’ascensos.
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, es va mostrar confiat que la taxa anirà convergint cap al 2% en els propers mesos. “Mentrestant, per a nosaltres l’important és que les llars continuïn recuperant poder adquisitiu, que les millores en el mercat de treball i en els salaris per a les nostres llars continuïn estant per sobre de l’evolució de preus”, va assegurar.
L’INE incorpora en l’avenç una estimació de la inflació subjacent, que no inclou aliments no elaborats ni productes energètics, que a l’octubre va augmentar una dècima, fins al 2,5%. En cas que es confirmi aquesta dada, la inflació subjacent assoliria el valor més alt des de del setembre del 2024.
El BCE manté per tercer cop els tipus d’interès en el 2%
� El Banc Central Europeu (BCE) va decidir ahir mantenir els tipus d’interès a la zona de l’euro en el 2% al considerar que la inflació és estable en l’objectiu i que “l’economia ha continuat creixent malgrat el difícil entorn internacional”. El BCE considera que l’economia de la zona euro manté la seua resiliència degut “al vigor del mercat de treball, la solidesa dels balanços del sector privat i les anteriors reduccions dels tipus”. No obstant, va advertir que “les perspectives són encara incertes, a causa especialment dels actuals conflictes comercials”. Amb tot, la presidenta, Christine Lagarde, va assegurar que farà el que calgui per assegurar que el preu del diner segueix en un bon lloc per afrontar la situació econòmica.