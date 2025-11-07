ESDEVENIMENTS
Dosis de positivitat per als empresaris lleidatans
En la dissetena edició de Les Nits Cambra, amb Leo Harlem com a protagonista. Va comptar amb més de mig miler d’assistents
Més de mig miler d’empresaris, directius i professionals es van donar cita ahir a la nit a la Llotja de Lleida en la 17a edició de Les Nits Cambra, una de les cites més destacades per al teixit empresarial i econòmic del territori.
L’edició d’aquest any va comptar amb la participació d’humorista i actor Leo Harlem, que va oferir una intervenció plena de sàtira, reflexió i crítica social en la qual va convidar els assistents a mirar la vida i els reptes professionals amb una actitud positiva i constructiva.
El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, va destacar durant la seua intervenció que la cita és un espai on “compartir idees, coneixement i experiències". L’acte va finalitzar amb un còctel networking que va servir per fomentar els contactes entre empresaris, emprenedors i representants institucionals.
Paral·lelament, la cambra va celebrar que la proposta de llei de Cambres continuï el tràmit parlamentari i arribi al ple del Parlament sense cap esmena a la totalitat.
Aquesta norma ha de servir de base per desenvolupar amb més garanties la missió de les cambres de comerç de representació dels interessos generals de l’economia.