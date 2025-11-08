COOPERATIVES
Miquel Serra, exalcalde d’Alcarràs, nou president de Fruits de Ponent
Aposta per “reforçar el projecte cooperatiu i els seus socis”. Culmina la renovació de la cúpula del grup cooperatiu amb el nomenament de la nova directora
Nou moviment en el si de la direcció de Fruits de Ponent. En aquest cas, el consell rector del grup cooperatiu d’Alcarràs va decidir designar ahir Miquel Serra Gòdia com a nou president de la cooperativa, després que dijous els socis escollissin, en assemblea general, als nous membres de l’òrgan de govern de la cooperativa.
Serra, de 58 anys d’edat, exalcalde d’Alcarràs i soci productor de Fruits de Ponent, agafa el relleu de Benjamí Ivars, que va presentar la dimissió quan encara li quedava un any de mandat, al capdavant d’una cooperativa de referència en el sector agroalimentari de les Terres de Lleida, integrada per unes 180 unitats familiars productores i una plantilla de prop de 150 treballadors.
En paraules del nou president, “és un orgull i una responsabilitat poder representar aquesta cooperativa i treballar, des del diàleg i la col·laboració, pel bé comú de tots els seus associats i treballadors”.
El seu antecessor va anunciar la dimissió fa menys d’un mes, quan encara li quedava un any de mandat al capdavant de l’entitat, adduint que es tracta d’un “relleu natural” en una situació “normal” d’una cooperativa en la qual és “la junta rectora la que decideix qui és el president”. A més, va dir que no sentia que tingués plenament el suport de la junta i amb la seua dimissió es va obrir un procés estatutari per elegir qui n’era el relleu.
Així mateix, el consell rector del grup cooperatiu va nomenar també el mes d’octubre Maria Jesús Sisó Fargues com a relleu de Josep Presseguer, que després de dotze anys deixava el càrrec per assumir la gerència del Parc Agrobiotech de Lleida. Sisó, de 51 anys, és natural d’Alcarràs i compta amb una dilatada trajectòria de 33 anys a la cooperativa, on ha exercit diferents responsabilitats, la qual cosa li confereix un coneixement de tota l’organització.
Amb el nomenament de Serra, juntament amb el de Sisó, Fruits de Ponent inicia una nova etapa amb l’objectiu de “reforçar el seu projecte cooperatiu, vetllar pels interessos dels associats i associades i consolidar la seua aposta per la sostenibilitat i el territori”, segons va explicar en un comunicat.
Fruits de Ponent compta actualment amb un potencial productiu de més de quaranta milions de quilos de fruita, així com amb diverses àrees de negoci complementàries, com l’oli d’oliva verge extra, la fruita seca, els subministraments agrícoles i una secció de crèdit que dona suport financer als socis.
Fruits de Ponent agrupa a més un total de 180 famílies cooperatives, amb el cultiu de 2.500 hectàrees d’agricultura sostenible.
Juntament amb Actel Group, ha creat recentment Novacoop Mediterranea, que suma 100.000 tones de fruita fresca i que garanteix subministrament els 365 dies de l’any.