FRUITA
Lleida acaba la campanya amb la collita de pink lady
Els productors esperen produir unes 7.500 tones. La temporada europea 2024-2025 va acabar amb un augment del 9%
Els productors de pink lady de Lleida porten unes jornades collint aquesta varietat de poma, la més tardana al calendari de les varietats més significatives a Ponent, que marca el final de la campanya de la fruita a les terres de Ponent.
Segons va explicar Joan Serentill, director gerent de Fruilar, la producció d’aquesta campanya arribarà a les 7.500 tones a Lleida, que comparteix principalment la producció a l’Estat juntament amb Girona. “L’important d’aquesta collita és que no s’ha observat cap cracking (esquinç o clivellament de la pell), per la qual cosa la presentació visual del producte és excel·lent”, va manifestar Serentill.
La pink lady és una poma d’elevat nivell de coloració i es conrea sota el sistema de “club”, la qual cosa assegura un control sobre la producció i els estàndards de qualitat.
Pel que fa a la comercialització, tot i que encara és aviat per saber els preus, va manifestar que poden arribar a ser similars als de campanyes anteriors.
La campanya europea 2024/2025 va acabar amb 229.000 tones comercialitzades, la qual cosa suposa un increment rècord del 9 per cent en un sol any i de cara a la nova temporada. El creixement va ser generalitzat als principals mercats europeus: Alemanya (+10%), el Regne Unit (+4%), Itàlia (+14%) i Espanya (+12%). A més, els productors d’aquesta associació prèmium van anunciar una previsió de collita superior a les 240.000 tones, la qual cosa representa un augment del 5 per cent respecte a la collita anterior.
En general, la campanya de la fruita de Lleida, que està a punt d’acabar amb la collita d’aquesta poma, s’ha vist afectada per una onada atípica de tempestes de granís des de finals del mes d’abril fins a aquesta mateixa setmana, aquesta última afectant fonamentalment l’oliverar del Segrià.