Mercadona compra tones de figues en tres municipis lleidatans
Dos empreses de Lleida són proveïdors especialistes de la cadena de supermercats
Mercadona ha comprat 800 tones de figues a Catalunya, procedents de Lleida i les Terres de l’Ebre, en el marc de la seua aposta per la fruita de proximitat i el doble que el 2024, segons informa aquest dilluns l’empresa.
Així,des de l’inici de la campanya, que ha començat al setembre i acabarà a mitjans de novembre aproximadament, la companyia comercialitza figues conreades en camps dels municipis d’Alguaire, Almenar, Torregrossa i Soses, a Lleida, i de Móra d’Ebre, a Les Terres de l’Ebre, gràcies als acords que manté amb Fig Fruits (amb seu a Alguaire) i La Coma Fruits (Soses), ambdós proveïdors especialistes que proveeixen la cadena d’aquesta fruita de temporada.
La cadena ha subratllat que la compra de figues locals se suma "a l’aposta per altres productes d’origen local", com la fruita de llavor i la d’os.
El 2024, l’empresa va comprar productes de proximitat per valor de 5.226 milions d’euros, un 4,4% més que a l’exercici anterior, a 240 proveïdors especialistes i més de 1.700 pimes. Mercadona ha recordat que "defensa les pràctiques comercials justes" i que està adherida al Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària.