Una associació de Tarragona demana prioritzar necessitats pendents abans del nou AVE directe entre Lleida i Barcelona
L'entitat valora positivament la inversió en l'AVE Barcelona-Lleida-Madrid anunciada pel Ministeri, però exigeix que no es perdin freqüències dels serveis actuals
L'Associació per l'Impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona ha fet una crida a les administracions per resoldre primer les mancances ferroviàries existents al territori abans d'abordar projectes futurs com la nova línia d'alta velocitat entre Lleida i Madrid. Aquesta reclamació arriba després que el Ministeri de Transports hagi anunciat, aquesta setmana de maig de 2025, la licitació d'un estudi de viabilitat per implementar aquest nou servei.
L'entitat tarragonina considera que qualsevol inversió destinada a millorar la xarxa ferroviària és positiva per descongestionar les línies actuals, però recorda que hi ha diverses actuacions compromeses i pendents d'execució que són "fonamentals" per al Camp de Tarragona. "El territori necessita solucions ferroviàries reals, eficaces i orientades a garantir un servei segur, eficient i adequat a les necessitats presents", ha manifestat l'associació en un comunicat fet públic avui.
Segons l'Associació per l'Impuls de l'Àrea Metropolitana, les millores en la infraestructura ferroviària haurien d'estar enfocades principalment a "reforçar la mobilitat, la competitivitat i la cohesió territorial". A més, els responsables de l'entitat subratllen la importància que qualsevol nova actuació vingui acompanyada del "compromís" explícit de no reduir les freqüències dels serveis ja existents, sinó de millorar-los.