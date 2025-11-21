SEGRE
Ho avança segre

Els Mossos d'Esquadra investiguen com a homicidi la mort d’un nounat a l’Alt Urgell

PACTES

Acord de col·laboració entre la Cambra de Tàrrega i CaixaBank

Josep M. Gonzàlez i Jordi Seguí van segellar l’acord. - CAIXABANK

Josep M. Gonzàlez i Jordi Seguí van segellar l’acord. - CAIXABANK

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

CaixaBank i la Cambra de Comerç de Tàrrega han firmat un nou acord de col·laboració per donar suport al teixit empresarial local i potenciar la seua competitivitat. L’objectiu és oferir formació i assessorament en àrees clau com el comerç internacional, la digitalització o la gestió financera. Per això el pacte contempla l’organització de jornades tècniques, sessions formatives i espais de networking per compartir coneixement i experiències.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking