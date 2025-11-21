BALANÇA
Les exportacions lleidatanes pugen un 4% al setembre
Sumen 217,7 milions d’euros. Gràcies a l’impuls del sector agroalimentari, que augmenta vendes a l’exterior en un 11%
Les exportacions lleidatanes van avançar un 4,1% el setembre respecte al mateix mes de l’any passat, fins a assolir els 317,7 milions d’euros, impulsades, com és habitual, per les vendes del sector agroalimentari, que pugen un 11% i assoleixen els 231,7 milions d’euros, pràcticament el 73% del total. Al contrari, les exportacions dels béns d’equipament, el segon sector que acumula més vendes a altres països, es van enfonsar prop d’un 25%, quedant-se en els 22,2 milions d’euros.
Per la seua part, les importacions van créixer el novè mes de l’any un 11,4%, fins als 199,2 milions d’euros, amb productes agroalimentaris i béns d’equipament com els que més es van comprar a l’exterior, en uns increments superiors al 20%.
Malgrat que les exportacions han crescut a un menor ritme que les importacions la balança comercial continua sent positiva, amb un saldo de 118,5 milions d’euros, malgrat que aquest es troba per sota dels 126,4 milions assolits el mateix mes de 2024. Les exportacions als EUA van sumar 5,44 milions d’euros, gairebé la meitat que els 9,6 milions de l’any passat, però això s’explica per la caiguda del preu de l’oli d’oliva, un dels productes que més s’exporten al país nord-americà.
El repunt del setembre no ha evitat que en l’acumulat des del gener les exportacions a la demarcació hagin caigut un 1,1% en comparació amb el mateix període de l’any passat, quedant-se en els 2.43,5 milions d’euros. Han caigut tant les vendes del sector agroalimentari com les de béns d’equipament, totes dos entorn d’un 3%. En canvi, les importacions han crescut des de principi d’any un 6,4%, fins als 1.645,3 milions d’euros. Malgrat això, igual com succeeix al setembre, la balança comercial continua sent positiva per a la demarcació, amb un saldo de 808,2 milions d’euros a favor, malgrat que aquesta xifra es queda més de 100 milions per sota de l’assolida entre gener i setembre de l’any passat, que se situava en els 934,1 milions d’euros a favor de les empreses lleidatanes.