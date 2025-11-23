SEGRE

Amb bicicleta a Madrid per reclamar millores laborals

Diego Castilló recorrerà des de Lleida 500 quilòmetres en dos dies. Per unir-se a la vaga dels tècnics tributaris

Diego Castilló, preparat amb la bici per a la seua particular cursa. - GESTHA

Diego Castilló, tècnic d’Hisenda des de fa 31 anys i membre de Gestha, recorrerà prop de 500 quilòmetres des de Lleida en dos dies per arribar a Madrid el 26 de novembre, data de la primera vaga del col·lectiu en 17 anys. Des del sindicat de tècnics del ministeri d’Hisenda destaquen que el seu esforç és “l’emblema d’una reivindicació col·lectiva”. Milers de tècnics d’Hisenda demanen que la seua carrera deixi d’estar bloquejada, que existeixi mobilitat real i transparent, que es reconeguin plenament les seues funcions i que es doti l’Administració de prou mitjans per complir amb eficàcia la seua missió.

Competidor mundialista

“No hi ha dreceres. Cada etapa que supero resumeix el que demanem, perspectiva de futur, regles clares, mobilitat i mitjans per fer millor la nostra feina”, assenyala Castilló, que ha estat campió d’Espanya a la seua categoria i competidor mundialista, i que pedala “en nom de tants companys que porten anys tirant del pilot sense veure la meta”, destaca. Cobrirà dos etapes –Lleida-Monreal del Campo i Monreal del Campo-Madrid– i arribarà a Madrid dimecres per unir-se a la mobilització de Gestha.

