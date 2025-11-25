La Seguretat Social abona aquest mes la paga extraordinària a milions de pensionistes
Reben la mensualitat habitual i la paga extra, que suposen un desemborsament conjunt de més de 27.000 milions d’euros
La Seguretat Social ha procedit a l’abonament de més de 10,4 milions de pensions corresponents a 9,4 milions de beneficiaris durant la nòmina de novembre de 2025, amb un desemborsament que ascendeix a 13.720 milions d’euros. Aquest mes, juntament amb la prestació mensual ordinària dels pensionistes, l’organisme també ha ingressat la paga extraordinària, que suma 13.399,7 milions addicionals. A diferència dels treballadors, que solen percebre el seu extra al desembre, els pensionistes la reben al novembre perquè es computa com a període de generació del dret des de l’1 de juny fins el 30 de novembre.
La pensió mitjana del sistema, que contempla totes les modalitats, ha assolit els 1.316,7 euros mensuals, la qual cosa representa un increment del 4,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Per la seua part, la paga extraordinària mitjana se situa exactament en 1.288,1 euros aquest novembre. Habitualment, la quantia de l’extra té un import similar al de la mensualitat regular, encara que aquells pensionistes que hagin obtingut la seua prestació recentment percebran únicament la part proporcional que els correspongui segons la seua data d’alta.
Distribució de les pensions per tipologia i quanties
La pensió mitjana de jubilació, que perceben aproximadament 6,5 milions de persones (més de dos terços del total), ha arribat als 1.511,5 euros mensuals, experimentant un augment del 4,3% en comparació amb novembre de 2024. Encara que els homes continuen sent majoria entre els jubilats (representen el 59,1%), la presència femenina ha augmentat 3,5 punts percentuals des de 2019, d’acord amb la seua progressiva incorporació al mercat laboral durant les últimes dècades del segle XX.
La bretxa en les quanties continua sent significativa: mentre els homes perceben 1.728,5 euros mensuals de mitjana per jubilació, les dones reben 1.208,9 euros. Tanmateix, aquesta disparitat es va reduint gradualment. En les noves altes, la diferència ha disminuït del 29,75% el 2019 al 26,18% el 2025, evidenciant una tendència cap a l’equiparació.
Per règims, la prestació mitjana de jubilació oscil·la entre els 2.911 euros del Règim del Carbó i els 1.012,5 euros del Règim d’Autònoms. En el Règim General, el més comú, la pensió mitjana assoleix els 1.669,9 euros mensuals. La pensió mitjana de viudetat se situa en 937,2 euros mensuals, sent la prestació principal per a gairebé 1,5 milions de persones, de les quals el 95,7% són dones.
Millora en l’eficiència administrativa i noves altes
La quantia mitjana de les noves altes de jubilació en el sistema és d’1.620,7 euros, segons les últimes dades disponibles (octubre). Específicament en el Règim General, les noves altes de jubilació ascendeixen a 1.725,9 euros mensuals. Quant a la tramitació, el temps mitjà de resolució d’expedients a l’octubre va ser de 10,14 dies per a jubilacions i 13,53 dies per a viudetat, molt per sota del termini màxim legal establert en 90 dies.
Dels 13.720,2 milions d’euros de la nòmina total, el 73% (10.032,7 milions) correspon a pensions de jubilació. A viudetat s’han destinat 2.202,3 milions, a incapacitat permanent 1.271 milions, a orfandat 177,5 milions i a prestacions en favor de familiars 36,7 milions.
Tendència creixent cap a la jubilació demorada
Els incentius voluntaris implementats en les últimes reformes per aproximar l’edat real de jubilació a la legal estan donant resultats positius. Fins a l’octubre del 2025, les jubilacions demorades representen ja l’11,1% del total de les 312.375 noves altes registrades, davant el 4,8% del 2019. El 73,1% de les altes es produeixen a l’edat ordinària o posteriorment, la qual cosa suposa un increment de 13,3 punts percentuals respecte a 2019.
D’altra banda, les jubilacions anticipades es mantenen en mínims històrics, representant només el 26,9% de les noves jubilacions, 13,1 punts menys que fa sis anys. Com a resultat, l’edat mitjana d’accés a la jubilació ha augmentat fins els 65,3 anys, davant els 64,4 anys de 2019, sent fins i tot superior en el cas de les dones, que es jubilen de mitjana als 65,8 anys.
Complement per reduir la bretxa de gènere
Al setembre, 1.239.169 pensions van incloure el complement per a la reducció de la bretxa de gènere, de les quals el 81,7% (1.012.302) corresponen a dones. L’import mitjà d’aquest complement és de 75,1 euros mensuals. La distribució segons el nombre de fills mostra que el 24,5% dels beneficiaris tenen un fill (304.139), el 48,5% tenen dos fills (601.503), el 18% tenen tres fills (223.083) i el 8,9% tenen quatre fills (110.443).
Situació de les Classes Passives
La nòmina mensual de pensions de Classes Passives va ascendir a 1.712,8 milions d’euros l’octubre del 2025 (última dada disponible), la qual cosa suposa un increment de 95,8 milions (5,9%) respecte al mateix mes de l’any anterior. El sistema compta amb 734.700 pensions en vigor, 6.638 més que l’octubre del 2024, amb un creixement anual del 2%. Aquest règim inclou principalment el personal militar i civil de l’Administració General de l’Estat, l’Administració de Justícia, les Corts Generals i altres òrgans constitucionals, així com els funcionaris transferits a les comunitats autònomes.