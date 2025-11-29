SEGURETAT
La pensió dels lleidatans augmentarà en 32 euros mensuals de mitjana l’any que ve
Les prestacions es revaloritzaran previsiblement un 2,7% de cara al 2026, segons el càlcul de l’IPC mitjà dels últims 12 mesos. La de jubilació s’incrementarà en prop de 37 euros al mes
Les pensions contributives pujaran previsiblement un 2,7% de cara a l’any vinent, una vegada avançada la dada d’inflació del mes de novembre (3%), que permet avançar el càlcul de la revalorització per al 2026. A la demarcació de Lleida, on la pensió mitjana se situa en els 1.191,62 euros mensuals, això suposarà un increment d’uns 32 euros al mes o 386 d’anuals, la qual cosa farà que la prestació mitjana assoleixi els 1.223,79 euros a la província. Si agafem com a referència la pensió de jubilació, que perceben més de dos terços del total de pensionistes i l’import mitjà de la qual se situa a la demarcació en els 1.361, 21 euros, els seus beneficiaris disposaran de 441 euros anuals més o uns 36,75 si es compta en la nòmina de cada mes, fins a situar-se l’import mitjà en els 1.398 euros. Per la seua part, les de viudetat, les segones amb més beneficiaris a Lleida i l’import mitjà de les quals és de 823 euros, s’incrementaran en 22 euros al mes o 264 euros a l’any.
Aquest increment, que ja es començarà a cobrar a partir de la nòmina del gener, beneficia els prop de 92.000 lleidatans que reben gairebé 104.500 pensions contributives, a més de les 5.600 pensions corresponents al règim de Classes Passives de l’Estat, que també es revaloritzaran amb el mateix índex.
D’acord amb la reforma de 2021, la revalorització anual de les pensions es calcula amb la mitjana de les taxes interanuals d’inflació dels dotze mesos anteriors fins al novembre, que en aquesta ocasió dona com a resultat un 2,66% La xifra es confirmarà el 12 de desembre, quan es publiqui la dada definitiva de l’IPC. La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, va destacar que amb aquesta revalorització respecte a la inflació “els pensionistes tenen garantit el manteniment del seu poder adquisitiu l’any vinent”, dins dels compromisos del Govern central perquè el sistema “sigui cada vegada més equitatiu i sòlid”.
Aquest any, les pensions contributives es van revaloritzar un 2,8 per cent perquè la inflació mitjana va ser més gran, mentre que el 2024 van augmentar un 3,8% i el 2023 ho van fer en un 8,5%.
La inflació es modera aquest mes al 3% per la baixada de l’electricitat
La inflació es va moderar una dècima al novembre, fins al 3% interanual, degut principalment al descens dels preus de l’electricitat, davant l’increment el mateix mes de 2024, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que va publicar ahir la dada avançada de l’índex de preus de consum (IPC) que, en cas de confirmar-se, trencaria la tendència de cinc mesos consecutius de pujada. En l’evolució de la taxa general influeix a l’alça el grup lleure i cultura, els preus de la qual abaixen menys que l’any passat, i també el d’aliments i begudes no alcohòliques, que apugen els seus preus davant el descens de novembre de 2024.
El professor d’OBS Business School i secretari general de Pimec, Josep Ginesta, va reclamar ahir millorar les polítiques actives d’ocupació, la transició de les persones cap a l’ocupació, la seua ocupabilitat, així com donar resposta a les vacants sense cobrir per millorar els ingressos en el sistema i no haver d’aplicar la reforma proposada per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) d’ampliar el càlcul de la pensió a 35 anys per garantir l’estabilitat financera d’Espanya. En aquest sentit, va considerar més adequat generar més i millors ingressos en el sistema de pensions, amb un major nombre de persones cotitzant.