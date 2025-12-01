Un jutjat perdona un deute de més de 100.000 euros a un veí de Sidamon que va avalar un préstec dels seus pares
S’acull a la Llei de la Segona Oportunitat després de problemes derivats de la crisi de la construcció del 2008
El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha exonerat un veí de Sidamon del pagament d’un deute que ascendia 102.332,50 euros, després d’acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat. L’home, que es trobava en situació d’insolvència, havia avalat un préstec sol·licitat pels seus pares per fer front a les dificultats econòmiques que travessava l’empresa familiar com a conseqüència directa de la crisi immobiliària del 2008 i una sèrie de circumstàncies adverses alienes a la seua voluntat.
La situació d’insolvència no va ser resultat d’una mala gestió econòmica ni de negligència per part de l’afectat. L’empresa familiar es va veure greument afectada per la crisi de la construcció, a la qual cosa es va sumar un litigi per la venda fallida d’un terreny. Els compradors, que havien realitzat un senyal, es van fer enrere i van reclamar judicialment la devolució de l’import més els interessos corresponents, la qual cosa va desembocar en un procés judicial prolongat i costós.
Davant d’aquest escenari, l’entitat bancària va aconsellar als pares cancel·lar la pòlissa existent, hipotecar el seu habitatge i contractar un préstec addicional per cobrir dos anys de carència. El banc també va recomanar ampliar l’import del préstec de 24.000 a 50.000 euros per afrontar diverses despeses, posant com a condició que tant l’home com la seua germana actuessin com avaladors. Ambdós van acceptar les condicions sense obtenir cap benefici econòmic, moguts únicament per la solidaritat familiar.
La impossibilitat d’atendre els pagaments
Amb el temps, la situació financera dels pares es va deteriorar fins el punt de no poder fer front als pagaments, el que va provocar l’execució hipotecària del seu habitatge. La subhasta de l’immoble no va cobrir la totalitat del deute, per la qual cosa el banc va iniciar un procediment addicional contra els avaladors, reclamant-los l’import restant. "A partir de llavors rebem clatellades constantment. A més, els interessos de demora eren elevats, però sempre vam tenir la intenció de negociar amb el banc. Aquest es va negar a tota hora, arribant fins i tot a dir-nos que demanéssim diners a algun conegut per fer front al pagament del deute", relata l’afectat.
Marta Bergadà, advocada i sòcia fundadora de Bergadà Abogados, despatx especialitzat en Dret concursal que ha portat el cas, explica que "la situació era dramàtica, ja que els dos germans havien avalat els seus pares amb bona intenció i van confiar en les recomanacions del banc, però quan van arribar els problemes aquest els va donar l’esquena i es va negar a negociar, malgrat la voluntat que tenien de trobar una solució."
Conseqüències per a la salut i situació econòmica
La pressió econòmica va acabar passant factura a la salut de l’avalador. El gener del 2020, va ser declarat jubilat per incapacitat permanent després de tenir un infart massiu que el va mantenir més de 20 dies a l’UCI. "Això va ser fruit de tot l’estrès, nervis i ansietat que estava patint, ja que m’havien amargat la vida durant anys de molt sofriment i de lluita constant", lamenta. Els seus únics ingressos es reduïen a una pensió per invalidesa i una altra per viudetat, que a més van ser parcialment embargades com a conseqüència de l’execució de l’aval.
L’advocada assenyala que "aquest deute no el va contreure en benefici propi, sinó per solidaritat familiar. De fet, no va poder complir les seues obligacions com a avalador i la situació es va agreujar per la seua incapacitat física i la impossibilitat real de generar ingressos addicionals".
El 2024, l’afectat va rebre un import d’una assegurança vinculada a la seua invalidesa, que va destinar a adaptar el seu habitatge a les seues necessitats físiques i a saldar deutes previs. Tanmateix, això va generar una obligació fiscal en el seu IRPF que no va poder assumir. A aquesta circumstància se sumava el constant assetjament d’empreses de recobrament exigint el pagament del deute.
El procés cap a la Segona Oportunitat
El punt d’inflexió va arribar el maig de 2024, quan l’home va contactar amb Bergadà Abogados. "Casualment, fa anys que conec Marta Bergadà i un advocat que sabia del meu cas em va dir que contactés amb ella i el seu equip, ja que eren especialistes en la Llei de la Segona Oportunitat, així que ho vaig fer", recorda. La lletrada afegeix que "estava en una situació límit i ens vam posar a treballar ràpidament en el seu cas. Es tractava d’un deutor de bona fe, per la qual cosa immediatament es va iniciar el procediment".
Finalment, el Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha emès una interlocutòria per la qual es perdona a l’home d’un deute de 102.332,50 euros. La notícia ha suposat un alleujament enorme per a l’afectat: "En el moment en què em van trucar per dir-me que se m’havia exonerat el passiu insatisfet gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat em vaig emocionar. Feia anys que no podia dormir més de quatre hores seguides i aquell dia ho vaig aconseguir".
"Ara veig el futur amb més tranquil·litat, respiro més i espero que el cas de la meua germana també se solucioni ràpid", conclou el veí de Sidamon.