MOTOR
Les vendes de turismes repunten un 22,5% a Lleida
Al novembre, fins a les 675 unitats. Vuit de cada deu vehicles matriculats són dels considerats eco
Les matriculacions de turismes i totterrenys a la demarcació de Lleida van assolir les 675 unitats al novembre, la qual cosa equival a un increment del 22,5% respecte al mateix mes del 2024, gràcies al creixement sobretot dels vehicles considerats eco, que inclou híbrids, endollables, 100% elèctrics i els impulsats a gas, segons destaquen les dades publicades ahir per les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam).
En concret, vuit de cada deu cotxes que es van comercialitzar durant el mes passat van ser d’aquesta categoria, la qual cosa representa un creixement del 78% respecte a l’any anterior, mentre que les vendes dels propulsats a gasolina i dièsel van caure entorn del cinquanta per cent.
Entre gener i novembre s’han venut a la província un total de 6.379 vehicles, un 17,35% més que en els primers 11 mesos del 2024, sent el 73% dels considerats eco.
Conjunt d’Espanya
En el conjunt d’Espanya, les matriculacions de turismes superen el milió d’unitats fins al novembre, xifra que suposa un repunt del 14,7% respecte al mateix període del 2024, després de registrar-se’n 94.124 el penúltim mes de l’any impulsades per l’electrificació del mercat, ja que de cada quatre vendes de turismes una correspon a híbrids endollables o elèctrics purs.
Els electrificats el 2025 ja representen el 19,3% del mercat, cosa que representa 8 punts percentuals més que el 2024, segons van apuntar les patronals. Tan sols el mes de novembre les vendes d’aquest tipus de vehicles s’han duplicat respecte a l’any anterior.
Vendes de motos
Al contrari del que ocorre en el sector de l’automòbil, en el de les motos i vehicles lleugers les matriculacions van caure a la demarcació de Lleida un 15,6% al novembre respecte al mateix mes de l’any anterior, fins als 114 registres, cosa que implica que, en l’acumulat de l’any, es van comercialitzar 1.705 unitats.