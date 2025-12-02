Mercolleida preveu més baixades en el preu del porc per la saturació del mercat
La llotja lleidatana prioritza mantenir el ritme de sacrificis i recolzar els escorxadors davant les conseqüències de la pesta porcina africana a Catalunya
La llotja de Mercolleida anticipa que el preu de la carn de porc podria continuar baixant durant les properes setmanes a causa de la sobresaturació del mercat europeu, provocada pel tancament de les exportacions a tercers països arran del focus de pesta porcina africana detectat a Catalunya. Després d'haver aprovat aquest dilluns la caiguda més gran de les cotitzacions des de l'any 1997, la institució lleidatana tornarà a reunir-se el proper dijous per avaluar si cal implementar noves mesures correctores. Segons les dades aportades per Mercolleida, les noves cotitzacions aprovades suposen que els productors porcins estatals deixen d'ingressar aproximadament uns 12 milions d'euros.
Durant una reunió ordinària del Consell d'Administració celebrada aquest dimarts, el director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha constatat que existeix una pressió a la baixa en el mercat europeu i que caldrà observar atentament la reacció dels grans productors del nord d'Europa, com Alemanya i Dinamarca, davant l'increment de l'oferta. "És difícil que els preus pugin dijous", ha admès Bergés, qui ha defensat que la prioritat actual és mantenir la fluïdesa dels sacrificis d'animals i, simultàniament, proporcionar "oxigen" als escorxadors per fer front a aquesta situació excepcional.
Mercolleida assegura que farà tot allò que sigui necessari per garantir la fluïdesa de la matança d'aquí a Nadal i per permetre que els escorxadors puguin competir amb els de la resta del món. En aquest sentit, la institució confia que es mantingui l'habitual repunt de la demanda de porc al nord d'Europa durant les festes i que l'Estat se'n pugui beneficiar com a primer exportador d'aquesta carn.
Per la seva banda, el president de Mercolleida i alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmat que estan "preocupats, però serens" pels esforços que està fent l'administració per controlar el focus detectat a Cerdanyola. "Demanem que se segueixi actuant amb contundència com fins ara perquè ens hi juguem molt. El focus no pot sortir de Collserola", ha demanat.