Jordi M., empresari de Lleida: “Set mesos esperant el Kit Digital, era impossible arribar al Verifactu de l’1 de gener”
Un empresari de Lleida explica la seva vivència demanant el Kit Digital per implementar el programa informàtic per complir amb la llei del Verifactu.
El Govern acaba d'aprovar un reial decret que inclou l’ampliació en un any del termini per a l’entrada en vigor del sistema 'Verifactu', que promou la digitalització dels processos de facturació en les empreses. Estava previst que Verifactu fos obligatori a partir de l’1 de gener de 2026 per a empreses amb una facturació inferior a sis milions d’euros, i des de l’1 de juliol d’aquell mateix any per a més de 3,4 milions d’autònoms. Finalment serà obligatori a partir de l'1 de gener de 2027.
Una ampliació que ha sigut una salvació per a molts empresaris de Lleida, que encara no havien pogut accedir a les ajudes per a implementar aquests sistemes de control de factures. Un d'ells és Jordi M, propietari d'un restaurant de Lleida, que explica a SEGRE la seva experiència amb aquest procés.
Jordi, explica'm.
Vam demanar el Kit Digital al març. No paraven de demanar-nos documents: certificats d’Hisenda, de la Seguretat Social, dades dels treballadors… Cada vegada que pensàvem que ho teníem, sortia un nou requeriment. Es va allargar fins al 15 de setembre, quan ens van dir que tot estava correcte. Però vam haver d'esperar fins al 25 de novembre per la confirmació oficial de la concessió del Kit Digital.
Vau ser dels darrers, suposo
Hi ha gent que encara l’està sol·licitant ara.
Us van donar tot el que us havien de donar?
No. Ens van dir que com a molt aviat, el 2 de gener començarien a implementar coses i donar material: ordinadors, programes, el sistema d'horaris, el programa pel Verifactu… Però també ens en hauríem anat al 2 de març. El Verifactu entrava en vigor l’1 de gener, així que era inviable dependre del Kit Digital.
Ha estat llarg, doncs, el procés.
Molt llarg. Vam començar al març i no vam tenir la confirmació oficial fins al novembre.
Si haguéssiu arribat a l’1 de gener sense el Verifactu, què hauria passat?
Hauria comprat el material pel meu compte. De fet, ja ho tenia previst. No podia esperar al Kit Digital. Si cal, l’hauria aprofitat per altres coses. Però el Verifactu l’hauria posat igualment, perquè si no podies tenir sancions molt dures.
Ara teniu un any de marge.
Aquest any 2026 aniré provant el programa, amb o sense kit, sense estar connectat al Verifactu, com fan moltes empreses de Lleida.
Consideres que el procés ha anat molt ràpid?
Sí, massa ràpid i mal gestionat. D’una banda, potser ha anat bé que al final s’hagi ajornat un any, perquè la gent s’espavili. Però ha estat caòtic. El Verifactu fa anys que estava programat i la gent no s’ho creia. Fins i tot vam anar a una reunió a la Cambra de Comerç amb responsables d’Hisenda i anaven més perduts que nosaltres. Vam estar-hi tres hores i no vam aclarir res. Ni ells mateixos sabien explicar com funcionava en la pràctica.
Parles cada dia amb empresaris i autònoms. Quin coneixement hi ha sobre aquest tema?
Baixíssim. Parlo amb empresaris de diferents gremis. Conec una empresa gran, de 60 treballadors, que la seva empresa d'informàtica no volia ni fer-se càrrec del Verifactu perquè no li garantia que funcionés bé. Amb la gent amb la qui parlo, et diria que un 70% de les empreses no estaven preparades. De fet, el meu gestor em va assegurar que, si hagués entrat en funcionament el proper 1 de gener, hi hauria hagut un daltabaix econòmic i social a tota Espanya.