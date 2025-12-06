RAMADERIA
Agricultura investiga si el focus de pesta porcina ha sorgit d’un laboratori
Des de la Unió Europea adverteixen que el genoma de la PPA no es correspon amb el que circula a Europa. Detecten dos senglars morts a la zona, mentre Brussel·les desaconsella la caça
Des de la detecció del primer cas de senglar infectat amb pesta porcina africana a Cerdanyola totes les hipòtesis oficials apuntaven que l’origen eren restes de carn o embotits en mal estat portats per algun transportista o turista d’un país amb problemes de PPA, cosa que es va anomenar la teoria del sandvitx. Ahir, tanmateix, van saltar les alarmes quan el ministeri d’Agricultura va anunciar una investigació per conèixer l’origen. Tot després que el Centre d’Investigació en Sanitat Animal de Valdeolmos, un laboratori de referència de la UE, va enviar a Agricultura un informe en el qual obre la porta que el brot procedeixi d’un laboratori. El genoma no es correspon amb el virus detectat a Europa sinó que és compatible amb l’utilitzat per a investigació. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, no descarta que el brot hagi sortit del laboratori de l’IRTA-CReSA, a tot just un quilòmetre d’on es va trobar el primer senglar amb PPA el divendres de la setmana passada, o d’alguna altra instal·lació. Ordeig va anunciar l’obertura d’un expedient informatiu i ha enviat l’informe als Mossos. El ministeri també ha comunicat al Seprona, de la Guàrdia Civl, la necessitat d’investigar els fets, com a autoritat competent per detectar possibles infraccions o delictes mediambientals, i també iniciarà una investigació de l’origen del virus.
Lluita contra el virus
Mentre s’investiga, la clau continua sent la lluita contra el virus i impedir que pugui sortir de la zona o arribar a alguna granja. Per aquest motiu, Ordeig va demanar a la ciutadania que no accedeixi al medi natural als 91 municipis de l’àrea de seguretat i control i va dir que els Mossos tenen preparades les actes per sancionar els que se saltin de forma reiterada les restriccions.
D’altra banda, sobre el terreny, agents rurals van trobar ahir dos nous senglars morts a la zona de risc, cosa que eleva a 52 els morts en el recompte total, 13 de confirmats amb la PPA.
Les normes de la Unió Europea desaconsellen iniciar la caça incontrolada dels animals salvatges concentrats en el perímetre de la pesta porcina africana abans que s’hagin aplicat les mesures per evitar el desplaçament dels animals i la conseqüent propagació del virus.
Experts preveuen, en aquest sentit, l’aparició de més cadàvers a la zona i resten importància al número que es registri sempre que no es donin casos fora del perímetre.