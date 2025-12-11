Els peatges de les autopistes catalanes s'encariran gairebé un 3% el 2026
El túnel del Cadí serà un dels afectats amb un increment del 2,82%, amb un cost per a no residents de 14,56 euros a partir de l'any vinent
Les quatre vies de pagament gestionades per la Generalitat experimentaran un augment de tarifes proper al 3% a partir del 2026, segons ha confirmat el Departament de Territori mitjançant una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). L'increment ve determinat per l'IPC d'octubre que es va situar en el 3,1%, aplicant-hi posteriorment un coeficient corrector segons els nivells de trànsit registrats.
Segons les dades oficials publicades, els túnels de Vallvidrera seran els més afectats amb un increment del 2,99%, arribant als 5,28 euros per turisme en hora punta i 4,70 euros en hora vall (14 cèntims més que actualment).
El túnel del Cadí no s'escapa d'aquesta pujada generalitzada i veurà incrementat el seu preu un 2,82%, situant la tarifa en 14,56 euros per als no residents a la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà, el que suposa 40 cèntims més que ara. Les motocicletes hauran d'abonar 11,73 euros i els vehicles pesants fins a 38,11 euros per travessar aquesta infraestructura clau per a la connexió amb el Pirineu.
En el cas de la C-16, el tram troncal de Sant Vicenç de Castellet costarà 5,81 euros per als turismes de dilluns a divendres no festius i 9,76 per la resta de moviments dels turismes. Les motocicletes hauran de pagar 2,91 euros entre setmana i 4,88 euros la resta de dies i festius.
En el tram entre Sant Cugat i Terrassa, la tarifa serà d’1,43 euros entre setmana i 3,19 euros els caps de setmana i festius.
En el cas de l’autopista C-32, entre Castelldefels i Sitges els vehicles amb mobilitat obligada hauran de pagar 2,02 euros si són motos i 4,21 euros si són turismes. La resta de vehicles hauran d’assumir un cost de 4,05 euros si són de dues rodes i de 8,42 euros si són turismes que no tornen pel mateix peatge abans de 24 hores.
El peatge a Cubelles costarà 5,03 euros per als turismes que no la utilitzin regularment; la barrera d'accés a Cubelles, 2,69 euros, i el peatge a Calafell, 0,79.
El Govern assumeix al voltant de 55 milions d’euros anuals en concepte de bonificacions, descomptes, actuacions accessòries i reduccions que s’apliquen als peatges de les autopistes de la Generalitat o mesures d’altres tipus. En concret, hi ha reduccions bonificacions del 75% als vehicles de zero emissions i del 30% als de baixes emissions.