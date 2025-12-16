CONSUM
Raïm, patates i enciams, els aliments que més pugen
Aquest mes en comparació amb el novembre, segons Facua. Els ous lideren l’augment anual i l’oli, el que més baixa
Raïm blanc sense llavors, patates i enciams iceberg són els tres aliments bàsics que més han pujat de preu als grans supermercats a començaments de desembre, segons es desprèn de l’estudi realitzat per Facua Consumidors en Acció, en el qual analitza l’evolució dels preus entre principis de novembre i desembre del 2025 en vuit cadenes en una sèrie de productes bàsics. Així, durant l’últim mes, la safata de 500 grams de raïm blanc sense llavors ha experimentat de mitjana un increment de preu del 37,7%.
Per la seua part, la malla de cinc quilos de patates s’ha encarit de mitjana un 7,1% les últimes setmanes, mentre que els enciams iceberg costen un 8,7% més que fa un mes.
A més, Facua ha registrat augments en el preu de les pastanagues (5,7% de mitjana), l’oli d’oliva (4,7%), les cebes (3,7%), l’oli de gira-sol (3,4%), el bric de llet sencera (1,7%), l’arròs redó (1,2%), les pomes golden (0,7%), les llenties pardina (0,7%) i la farina de blat (un 0,5%).
Els xampinyons laminats i els alls són els únics aliments que mantenen el mateix preu, mentre que entre els que costen menys que al novembre es troben els macarrons (-0,2%), les peres conferència (-0,7%) o les taronges (-33%).
Variació interanual d’aliments
Quant a la variació interanual dels aliments, Facua destaca l’augment del 33,5% de mitjana en el preu dels ous durant l’últim any, que arriba a assolir fins a una diferència del 52% en alguns supermercats. Els alls costen un 17,7% més que fa un any, els llimons un 13% més, les cebes un 13,9%, l’oli de gira-sol un 11,7%, les pastanagues un 10,4%, la llet sencera un 6,5%, els enciams iceberg un 4,6%, els macarrons un 4%, les pomes golden un 3,9%, l’arròs redó un 3%, els xampinyons laminats un 2,7%, les patates un 2,3% i la farina de blat un 2,1%.
Per la seua part, el litre d’oli d’oliva és el producte que més ha baixat de preu l’últim any, amb un 34,7 per cent menys de mitjana, segons l’organització de consumidors.