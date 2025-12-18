LABORAL
Lleida, a la cua en salaris entre els grans municipis de Catalunya
De Catalunya, amb 28.188 euros bruts anuals l’any passat. Les dones ingressen un 7,16% menys que els homes
El salari mitjà que van percebre els treballadors al municipi de Lleida es va situar l’any 2024 passat en els 28.188 euros bruts anuals, després d’incrementar-se un 4,3 per cent interanual, segons destaca una estadística sobre els ingressos de les persones residents en municipis de més de 50.000 habitants publicada ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
En concret, Lleida ocupa la vintena posició en aquest rànquing que conformen 23 municipis catalans i que encapçala Sant Cugat del Vallès, amb uns ingressos mitjans per resident de 54.549 euros, i que tanca Santa Coloma de Gramenet, amb 26.003 euros.
Els sous dels lleidatans se situen un 11,21 per cent per sota de la mitjana catalana, que l’any passat va ser de 31.746 euros.
Dins de la ciutat de Lleida, el sector que presentava uns salaris més elevats va ser el de l’administració pública, Defensa i SS obligatòria, amb un salari mitjà de 37.844 euros bruts anuals.
El seguien aquells dedicats a les comunicacions, les activitats financeres i immobiliàries, amb 35.989 euros anuals, el sector de l’educació, sanitat i serveis socials, amb sous de 34.779 euros, i la indústria, amb 30.176 euros. En el costat contrari, els que van obtenir uns menors ingressos van ser aquells dedicats a les activitats artístiques, recreatives i altres serveis, amb 18.768 euros.
En segon lloc, per la cua es van situar els professionals del transport, emmagatzemament i hostaleria, amb una mitjana de 19.552 euros anuals.
El segueixen aquells dedicats al comerç i reparació de vehicles, amb 21.992 euros bruts anuals, els dedicats a activitats professionals, científiques i administratives, amb 24.582 euros, i la construcció, amb 26.380 euros.
Pel que fa a la bretxa de gènere, les lleidatanes van cobrar durant l’any passat un 7,16% menys que ells. El salari mitjà dels homes va ser de 29.160 euros anuals, mentre que el de les dones, més afectades per la parcialitat i la temporalitat, es va quedar en els 27.073 euros.