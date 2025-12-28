BANCA
Els estalvis dels lleidatans han augmentat en 750 milions d’euros durant l’últim any
Opten per la prudència i els diners acumulats en dipòsits bancaris superen els 12.130 milions d’euros. El volum de crèdit continua pujant impulsat per l’estabilització dels tipus d’interès
L’actual situació d’inestabilitat geopolítica que travessem, unida a uns preus que cada vegada tiren més a l’alça, sobretot en segments com l’habitatge, està portant els lleidatans a optar per una política monetària més conservadora i apostar per l’estalvi. És per això que l’últim any els diners que tenen dipositats als bancs s’han incrementat en 758 milions d’euros, assolint els 12.139 milions, segons les últimes dades publicades pel Banc d’Espanya referides al tancament del tercer trimestre d’aquest any.
Gran part dels lleidatans, a més, opten per tenir els seus estalvis en dipòsits a la vista, que són aquells que permeten accedir-hi de forma immediata i en qualsevol moment en cas de tenir un imprevist.
Així, els estalvis que posseeixen en comptes corrents o d’estalvis se situa en els 9.796 milions d’euros, que representen el 80,7 per cent del total.
En paral·lel, el consignat en dipòsits a termini, és a dir, aquells en què el client es compromet amb el banc a mantenir els diners sense moure’ls per aconseguir una millor rendibilitat, se situa en els 2.343 milions i amb prou feines ha crescut en 37 milions l’últim any.
Pel que fa al capítol dels crèdits, es deixa notar l’efecte de l’estabilització dels tipus d’interès, que ha portat la banca a facilitar als ciutadans i les empreses l’accés als préstecs.
Aquesta conjuntura ha fet augmentar el deute que els lleidatans acumulen amb les entitats, que ha crescut un 3 per cent l’últim any, fins a assolir els 8.475 milions d’euros. Tenint en compte l’últim padró elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística, amb dades de juliol de 2025, la població de les comarques lleidatanes se situa en els 460.113 habitants, per la qual cosa el deute mitjà de cada lleidatà amb el seu banc assoliria els 18.419,4 euros.
A efectes pràctics, això suposa que un 8,8% dels lleidatans no té accés a retirar diners dels seus comptes si no es desplaça. I és que les últimes dos dècades la demarcació ha perdut més de 320 oficines bancàries, al passar de comptar amb 548 l’any 2001 a tenir-ne tan sols 225 actualment, la gran majoria concentrades en els grans municipis.
Per contrarestar la marxa de les entitats bancàries en petits municipis, on molts dels seus veïns són d’avançada edat, la Generalitat va posar en marxa l’any 2024 una banca mòbil, que actua com una sucursal bancària itinerant.
El 60% dels municipis de Lleida no tenen sucursal bancària
Gairebé el 60% dels 231 municipis de Lleida no compten amb una sucursal bancària i en 130 els seus veïns no tenen manera d’accedir a diners en efectiu a la localitat, segons es desprèn d’un informe elaborat per l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) a partir de dades del Banc d’Espanya.