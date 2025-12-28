CONSUM
La tarifa de gas regulada s’abaratirà de mitjana un 8,7%
Al gener, pel menor cost de les matèries primeres. Les elèctriques preveuen aplicar el recàrrec antiapagada durant el 2026
La Tarifa d’Últim Recurs (TUR) de gas individual sense impostos es reduirà de mitjana un 8,7% a partir de l’1 de gener del 2026, en relació amb el preu establert el passat 1 d’octubre, a causa del menor cost de la matèria primera i malgrat que incorpora el gas estacional de la fórmula de revisió, com succeeix tots els hiverns. Per la seua part, la TUR veïnal s’abaratirà entre un 5,7% i un 8,7%, segons fonts del ministeri per a la Transició Ecològica. Així les coses, per a un client mitjà de la TUR1 –cuina i aigua calenta sanitària– la nova revisió suposa una baixada del 3,7% a la seua factura anual amb impostos, mentre que per a un de la TUR2 –cuina, aigua calenta sanitària i calefacció– suposarà un descens del 4,3% i per a un de la TUR3 –pimes–, una caiguda del 4,8%. La TUR de gas natural és una tarifa regulada a què es pot acollir qualsevol consumidor connectat a xarxes de gas natural de pressió inferior o igual a 4 bars i el consum anual sigui inferior o igual a 50.000 kilowatts hora. Aquesta tarifa es revisa trimestralment el dia 1 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any; i s’actualitza sempre que el cost de la matèria primera inclòs en aquesta augmenti o disminueixi més del 2% respecte al valor en la revisió anterior.
D’altra banda, les grans elèctriques estarien planejant continuar aplicant durant gran part del 2026 el sobrecost que paguen els consumidors en la factura de la llum per evitar una apagada com la del 28 d’abril passat, segons va avançar el diari El País. Després del col·lapse del sistema, Red Eléctrica va activar una operació reforçada que implica un ús més gran dels cicles combinats de gas, com a “xarxa de seguretat” davant de situacions d’inestabilitat. Aquesta xarxa té un preu que s’està pagant a través de la factura. I malgrat que les centrals tèrmiques preveuen que la seua activitat, que es va disparar durant la desconnexió, pugui ser l’any que ve similar a la d’aquest o inferior, apunten que la reducció no serà suficient com per eliminar els sobrecostos associats a l’operació reforçada.