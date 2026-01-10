TREBALL
El salari en conveni puja a Lleida un 3,14% el 2025
Quatre dècimes per sobre de la inflació mitjana anual. És la demarcació catalana amb la jornada laboral més llarga
La pujada salarial mitjana pactada als convenis col·lectius a la província de Lleida amb efectes econòmics el 2025 va ser del 3,14%, amb la qual cosa se situa quatre dècimes per sobre la inflació mitjana de l’any (2,7% a nivell estatal, a l’espera de la confirmació de la dada definitiva de desembre), d’acord amb l’estadística actualitzada ahir pel ministeri de Treball.
La pujada salarial mitjana pactada en conveni ha estat per sobre del 3% durant tot 2025, en línia amb la recomanació per a aquest exercici del V Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) firmat per patronal i sindicats per al trienni 2023-2025.
No obstant, malgrat aquesta evolució positiva que permet que els treballadors no perdin poder adquisitiu, l’increment salarial de Lleida és inferior a la mitjana catalana (3,18%) i estatal (3,53%). La pujada també es troba per sota de la registrada durant el 2024 a la demarcació, quan l’increment mitjà pactat va ser del 3,31%.
En total, els 16 convenis registrats a l’acabar l’any a la província donaven empara a 39.464 treballadors. La major part es van firmar en exercicis anteriors, encara que tinguessin efectes el 2025. Del total, set eren de l’àmbit de l’empresa i els nou restants, d’un àmbit superior.
D’altra banda, els lleidatans són els que tenen la jornada laboral més llarga de Catalunya registrada en conveni. Són 1.773 hores anuals, per sobre de les 1.712 si les 37,5 hores setmanals que busca impulsar el Govern central fossin una realitat. La mitjana a Catalunya és de 1.749 hores i en el conjunt de l’Estat se situa per sota, amb 1.750. Amb tot, a la demarcació es dona una diferència notable entre les hores pactades en els convenis que afecten només l’àmbit de l’empresa i aquells superiors.
En els primers, les hores anuals de treball se situen en les 1.682, la qual cosa representaria unes 36,1 hores setmanals. En els segons, la jornada anual mitjana pactada supera les 1.774 hores, la qual cosa es tradueix en unes 38,1 a la setmana.