Mihaela Lengyel, directora d'hotel: «Munyia vaques a l’arribar i ara dirigeixo un hotel»
Mihaela Lengyel, veïna de la Seu, va sortir del seu país fa 22 anys. Explica que va fugir de Romania “a la recerca d’una millora econòmica i per allunyar-me de la corrupció”. Recorda que va arribar amb el seu marit i van començar a treballar els dos munyint vaques en una granja. “Era molt dur, volia anar-me’n, era una feina molt poc valorada i no em va agradar gens”, recorda. Va aguantar 9 mesos i després ja va trobar feina en el sector de l’hostaleria, a l’Hotel Nice de la Seu, on encara avui treballa, malgrat que en un lloc molt diferent del que tenia quan va començar. “Em sento molt realitzada perquè jo sola he estat capaç d’arribar on soc ara”, explica emocionada. “Em van contractar com a cambrera d’habitacions, netejant, durant 10 anys, després vaig estar 7 anys a la recepció, i ara fa un any i mig que soc directora de l’hotel”, diu. L’establiment té 15 treballadors.“És una responsabilitat molt gran que assumeixo amb molt de compromís”, diu. Lengyel aposta per “reduir horaris i hores extres perquè els treballadors d’aquest sector també necessitem vida privada”, conclou.