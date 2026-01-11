Violeta, Juan, Moad i Samba, treballadors d'Ilnet: «Assumim la feina que els d’aquí no volen»
“La immigració és un fenomen sa i necessari per a qualsevol país perquè genera riquesa, manté la població i facilita la diversitat, però el que ve ha de voler integrar-se i el país d’acollida facilitar aquesta integració.” Així de clar es mostra el Moad, un marroquinolleidatà que fa 28 anys que és a Lleida, ha treballat en múltiples sectors i actualment ho fa a Ilnet. En aquesta empresa, que s’encarrega de la neteja viària i la recollida d’escombraries de Lleida, hi ha una nombrosa presència migrant a la plantilla. “Al final hem assumit les feines que els d’aquí no volen fer, pot semblar dur dir-ho, però és així”, assenyala el Moad, que lamenta que la migració “s’ha convertit en una arma política més en la qual se’ns generalitza a tot un col·lectiu”. Amb el Moad també treballen el Juan Andrés (Colòmbia), la Violeta (Romania) i el Samba (Mauritània), que fa més de 20 anys que són a Lleida. El Juan Andrés, que durant diversos anys va treballar en la fruita fins que va entrar a Ilnet, assenyala per la seua experiència laboral que els migrants “som necessaris i volem posar de la nostra part, estic orgullós de la meua feina i, quan em jubili, em quedaré a Lleida sens dubte”, explica el Juan Andrés. “Som una part bàsica de l’economia d’aquest país i aquí soc feliç, encara que veig que actualment en la societat hi ha molta ràbia contra els altres i els migrants som un dels seus blancs”, lamenta la Violeta, que durant dos dècades va treballar en sectors com la fruita, la cura de persones grans i la neteja. Per la seua part, el Samba admet que “estic molt a gust a Lleida, he pogut crear una família i aquesta ciutat m’ho ha donat tot”. Destaca que “la migració és una oportunitat per a tothom, però la clau per al que ve aquí és que s’ha d’integrar, això és el primer, cal conèixer, aprendre i, si pots, adoptar els costums de la terra que t’ha acollit per respecte i agraïment”.