Una empresa lleidatana, reconeguda entre les millors de l'Estat per treballar
El grup bonÀrea ha estat certificat amb el segell Top Employer 2026
bonÀrea Agrupa ha estat certificada com a Top Employer Espanya 2026, un reconeixement atorgat pel Top Employers Institute que distingeix les organitzacions amb millors pràctiques en la gestió de persones com a palanca del rendiment empresarial, amb un ferm compromís amb el benestar laboral i el creixement professional.
Segons explica la companyia, aquesta certificació és el resultat d’unes polítiques orientades al benestar de les persones, el desenvolupament professional, la diversitat, l’ètica i la sostenibilitat, àmbits que constitueixen un dels pilars estratègics del projecte empresarial del grup. La firma afegeix que aquest compromís es tradueix en ocupació estable, oportunitats de creixement intern, programes de formació continuada i iniciatives que fomenten la conciliació, la igualtat d’oportunitats i un entorn de treball inclusiu.
“Aquest reconeixement és un orgull per a tot l’equip de bonÀrea i confirma que la nostra manera d’entendre l’empresa, posant les persones al centre, és el camí correcte. Apostem per créixer amb responsabilitat, oferint estabilitat, desenvolupament i un entorn de treball en el qual les persones se sentin part d’un projecte compartit”, assenyala Xavier Moreno, director de Recursos Humans de bonÀrea.
El procés de certificació del Top Employers Institute es basa en una avaluació de les polítiques i pràctiques de recursos humans de les organitzacions, amb criteris que inclouen el desenvolupament del talent, el lideratge, la cultura corporativa, la compensació i beneficis, així com el benestar dels equips.
Un total de 146 companyies, certificades
Un total de 146 companyies han estat certificades com 'Top Employers Espanya' 2026 per "demostrar de manera consistent l’excel·lència en les seues pràctiques de persones, així com un sòlid compromís en la implementació d’estratègies de Recursos Humans d’alt rendiment en totes les seues operacions", segons ha destacat l’organització aquest dijous en un comunicat.
Les prop de 150 companyies 'Top Employers a Espanya d’aquesta edició operen en sectors com l’assegurador, enginyeria i tecnologia, i compten amb un total de 809.000 empleats al país.
Així, les firmes guardonades són, per ordre alfabètic:: Abanca, Acciona, ADM, ADP, Aena, AGC Pharma Chemicals, Air Products Group, Alcampo, Alcon, Allianz Seguros, Almirall, Alsa, Amadeus, Amazon, Angelini Pharma, Applus+ Idiada, Arkema Química, Atlantic Copper, AXA Seguros, Baleària, Banca March -que obtiene el certificado por octavo año consecutivo-, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BAT, Bayer, BBVA, Becton Dickinson, Beko Europe, Boehringer Ingelheim, bonÀrea Agrupa, CAF, CaixaBank, Caser Seguros, CDS, a Hewlett Packard Enterprise Company, Cegid, Cellnex, CHEP, Chiesi, Clariane, Coca-Cola Europacific Partners, Cofares, Compass Group, Consum Cooperativa i Corporación Hijos de Rivera.
També s'inclouen: Dana Automoción, Deloitte, Dentsu, Deutsche Bank, DHL eCommerce, DKV Seguros y Reaseguros, Donte Group, EDP, EDP Renewables (EDPR), Educa Edtech Group, Enagás, Ence Energía y Celulosa, Esprinet Group, Exolum, EY, Ferrovial, Finanzauto, Fresenius Kabi, Fundación ONCE e Inserta Empleo, GAES, GEA, Generali -que este año encabeza el ranking-, Giesecke+Devrient, Grup Peralada, Grupo Bimbo, Grupo BNP Paribas, Grupo Central Lechera Asturiana, Grupo Jorge, Grupo Orenes, Grupo Quirónsalud, Grupo Vall Companys, Helvetia Seguros, Hero, Holcim, HSBC, Huawei Technologies, Ibercaja, Iberdrola, Ilunion, Inditex, Indra, Inetum, ING, Inversis Grupo, Iris Global, Isdin, John Deere, JTI, Kone, Lear Corporation, Leroy Merlin, Lidl, Línea Directa Aseguradora, Lyreco, Mango, Mantequerías Arias, Mapfre, Marazzi, Mediamrkt, Meliá Hotels International, Merz Aesthetics, Michelin, Molins, Mondelez, MSD i Mutua Madrileña.
Completen el ranking: Nationale-Nederlanden, Naturgy, NTT Data, Palladium Hotel Group, Pfizer, PreZero, Puma, Puratos, Randstad, Rhenus, Saint-Gobain, Sanitas, Santalucía Seguros, Schreiber Europe, Seat, Securitas Direct, SegurCaixa Adeslas, Seguros RGA, Sesé, Solunion, STEF, ST Microelectronics, Stada, TCS, Técnicas Reunidas, Toyota, Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), UST, Volkswagen Group España Distribución, Vueling, Wabtec Ibérica, Worldline, WPP Media, Zelestra i Zurich Seguros.