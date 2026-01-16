Confirmats 4 nous casos de pesta porcina en senglars al nucli de Collserola
Tots ells localitzats dins del radi de sis quilòmetres del focus inicial
El laboratori de referència del Ministeri d’Agricultura ha confirmat aquest divendres 4 nous casos positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars, tots ells localitzats dins del radi de sis quilòmetres establert al voltant dels focus inicials, al nucli de Collserola (Barcelona).
Amb aquestes noves troballes, el nombre total de positius detectats fins la data ascendeix a 64 casos, segons ha informat el Departament d’Agricultura de la Generalitat en un comunicat. En trobar-se els nous casos dins del perímetre ja delimitat, les autoritats han precisat que no ha estat necessari modificar els radis de seguretat ni endurir les mesures actuals.
El Govern continua treballant en les tasques de rastreig, captura i contenció de la població de senglars a la zona afectada, amb l’objectiu de limitar la propagació del virus i reforçar el control sanitari per evitar que el brot s’estengui a altres àrees.
En aquest sentit, les autoritats han insistit que totes les deteccions registrades fins ara corresponen exclusivament a fauna salvatge i que des que es van detectar els primers casos no hi han hagut positius en explotacions ramaderes.