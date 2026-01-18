Rècord d'operacions a l'aeroport de Lleida-Alguaire i de passatgers al d'Andorra-La Seu el 2025
En total, van haver-hi 53.848 passatgers a Ponent i 19.160 al Pirineu
Es aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d’Urgell han tancat el 2025 amb rècords d’activitat. La infraestructura aeroportuària de Ponent ha acabat l’exercici amb un rècord de 42.029 operacions, un 50% més que l’any anterior i encadenant tres anys de pujades. El total de passatgers s’ha incrementat un 36% fins als 53.848 usuaris, la tercera millor xifra de la història gràcies a la consolidació de l’activitat comercial. D’altra banda, l’aeròdrom dels Pirineus ha registrat un nou rècord anual amb 19.160 viatgers (+18%), gràcies a les connexions regulars amb Palma i Madrid. Des del 2019, els passatgers a l’aeroport d’Andorra-La Seu s’han gairebé multiplicat per cinc.
En total, 73.008 persones han fet ús d’aquestes infraestructures gestionades per la Generalitat, un 30% més que l’any 2024, mentre que el nombre d’operacions de vol s’ha situat en 48.394 (+45%). Aquest creixement s’explica, principalment, per l’augment de l’activitat a l’aeroport de Lleida–Alguaire, que concentra la major part de les operacions i passatgers, així com per l’evolució positiva de l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell, que continua consolidant les seves connexions regulars.
Lleida-Alguaire: Rècord absolut d'operacions i impuls comercial
Durant el 2025, l'aeroport de Lleida-Alguaire ha comptabilitzat 42.207 moviments de vol, superant àmpliament els 35.091 registrats el 2021 i incrementant-se un 50% respecte als 28.112 del 2024. Pel que fa als passatgers, la infraestructura ha sumat 53.848 viatgers, situant-se com la seva tercera millor marca, només per sota de les xifres assolides el 2010 (54.792) i el 2019 (58.614). El creixement ve marcat per la consolidació de rutes com la d'Air Nostrum amb destinació Palma de Mallorca, amb operativa setmanal tots els divendres, diumenges i dilluns, així com els vols d'estiu cap a Eivissa i Maó.
Un altre element a destacar és la col·laboració amb el turoperador polonès Itaka, amb arribades des de Polònia cada divendres entre el 18 de gener i el 21 de març de 2025, i la posada en marxa de vols xàrter des del territori, incloent un viatge directe a El Caire el setembre de 2025. Els vols xàrter han crescut amb la vinculació a trasllats d'equips esportius i la programació de sortides especials. S'espera, a més, el retorn de Quality Travel per a la temporada d'hivern 2026, que connectarà el territori amb Noruega i Suècia a través de paquets d'esquí amb vols directes durant febrer i març de 2026.
Nova residència per a pilots, manteniment aeronàutic i aposta per la innovació
El 9 de setembre de 2025, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va estrenar la residència de pilots de Lleida-Alguaire, actualment destinada a una cinquantena d'alumnes, després que el projecte s'iniciés amb una trentena l'any anterior. Durant aquest exercici, s'ha sumat la presència de l'empresa especialitzada en manteniment d'aeronaus MITS, que preveu ampliar la seva activitat amb nous hangars.
Pel que fa a la mobilitat avançada, l'aeroport ha participat durant el 2025 en assaigs dins el projecte europeu Niu.link, amb proves de corredors aeris per a drons i sistemes d'Advanced Air Mobility (AAM), i en experiments amb hidrogen líquid i punts de recàrrega elèctrica d'aeronaus, demostrant el compromís amb tecnologies netes i noves formes de transport sostenible.
Andorra – La Seu: Màxim històric de passatgers i ampliació prevista
En paral·lel, l'aeroport d'Andorra-La Seu ha sumat 19.160 passatgers el 2025, el millor registre en la seva trajectòria, impulsat per les connexions habituals amb Madrid i Palma —dues vegades per setmana—, el que suposa una pujada del 18% respecte dels 16.188 viatgers del 2024. Pel que fa a moviments, ha assolit 6.187 vols, un augment del 15% en comparació amb l'any passat.
Amb la demanda creixent d'espais per a hangaratge, l'aeroport iniciarà el 2026 un projecte d'ampliació amb nous hangars sobre 7.200 m²; actualment, els 19 hangars adjudicats ja estan plens o en construcció. Destaca també l'acord tancat durant el 2025 entre l'aeroport i els operadors de parapent d'Organyà, la DGAC, l'AESA i la Federació Aèria Catalana per compaginar l'activitat de parapent amb la de l'aeroport: es preveu la instauració del control aeri l'estiu de 2026.
Finalment, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) ha iniciat enguany la construcció de les seves primeres instal·lacions pròpies a l'aeroport d'Andorra-La Seu, amb l'objectiu de situar-hi una base de 45 professionals, reforçant així l'estratègia operativa i de serveis al Pirineu.