El caos impera en la tornada de Rodalies i s’estén a tota l’alta velocitat
L’Avant que havia de sortir de Lleida cap a Barcelona a les 7.25 ho va fer 90 minuts tard
Els trens de Rodalies van tornar a circular ahir per tot Catalunya amb la normalitat habitual, és a dir, amb retards, incidències i transports alternatius. A Lleida, les línies de Manresa i de la costa van cobrir part del trajecte en bus, mentre que el nou Avant que sortia a les 7.25 hores cap a Barcelona ho va fer amb 90 minuts de retard.
Després d’una setmana sense gairebé serveis i amb protestes i inspeccions de via, els trens de Rodalies van tornar ahir a circular per tot Catalunya amb les ja habituals incidències, retards i transports alternatius per a desesperació dels seus usuaris. Una tornada a la normalitat que en el cas de Lleida es va viure amb demores d’entre 20 i 50 minuts i amb transport per carretera en les línies de Manresa (RL4) i de la costa (R13 i R14) a partir de Cervera i Vinaixa, respectivament. D’altra banda, la xarxa d’alta velocitat també va registrar demores de fins a prop de dos hores al detectar-se una ruptura a la via entre Madrid i Barcelona a l’altura de l’Espluga de Francolí que va obligar a reduir la velocitat a 80 quilòmetres per hora en aquest tram, que es va sumar a les limitacions que ja hi ha entre Calataiud i Guadalajara. Paral·lelament, les noves freqüències Avant entre Lleida i Barcelona van tenir una estrena per a l’oblit, ja que el tren que anava a sortir a les 7.25 hores de Lleida ho va fer amb 90 minuts de retard i amb una ocupació del 3%, tot just una dotzena de viatgers. En definitiva, una nova jornada caòtica a Rodalies que va contagiar altres serveis ferroviaris.
El dia ja es presentava complicat des de primera hora, ja que la Generalitat va anunciar dos vegades entre les 6 i les 8 del matí que suspenia el servei de Rodalies a causa d’una incidència en el centre de trànsit centralitzat d’Adif. Finalment, cap a les 8.00 es va restablir la circulació i els retards es van anar succeint. A l’estació de tren de Tàrrega es van viure escenes de sorpresa, desesperació i resignació. Molts passatgers van decidir anar a l’estació d’autobusos per evitar arribar tard o el menys tard possible, i els vehicles anaven molt més plens del que és habitual. Els telèfons dels usuaris no paraven, buscant informació o trucant a familiars, visiblement enfadats per la falta de comunicació.
A tall d’exemple, el tren procedent de Lleida (6.20 h), que havia d’arribar a Tàrrega a les 7.00 h, ho va fer una hora més tard, a les 8.00. El tren procedent de Terrassa (5.20 h), que havia d’arribar a les 7.01 h, va arribar a les 7.27 h, i just quan els passatgers havien pujat es va anunciar per segona vegada la suspensió del servei. Es van obrir les portes i la majoria de passatgers va sortir corrents cap a l’estació d’autobusos. El comboi va reprendre la marxa cap a les 8.03 hores amb destinació Lleida.
A Cervera, els pocs usuaris que es van atansar a l’estació ho van fer sense saber a quina hora passaria el seu tren. Entre els que en principi hi van acudir, alguns, al veure que no hi havia ningú més a l’andana, van anar a l’estació d’autobusos per provar sort i poder arribar a la seua destinació. El comboi amb destinació a Lleida que havia de sortir a les 9.12 va arribar amb 20 minuts de retard i va provocar cert desconcert, creuant-se aquells que volien anar a la capital del Segrià i els que havien de baixar per seguir el trajecte en direcció a Manresa i Barcelona amb autobús. Renfe va habilitar un minibús que va fer parada a totes les estacions de la línia RL4, mentre que un altre autobús ho va fer sols a Manresa i Terrassa, des d’on s’enllaçava amb Barcelona. Quant als quatre nous Avant cap a Barcelona que ahir es van estrenar, el de les 7.25 no va sortir de Lleida-Pirineus fins a les 8.50 hores. Renfe va atribuir aquest retard a “la rotació dels trens”. La companyia va engegar aquesta freqüència en els dos sentits i una altra a les 16.45 per pal·liar els problemes de mobilitat de Barcelona. El de la tarda va circular sense incidències.