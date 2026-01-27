MOBILITAT
Cessats dos alts càrrecs d’Adif i Rodalies en una setmana de caos
La Generalitat exigia al ministeri que assumís responsabilitats. L’Estat anuncia que preveu ampliar el Pla de Rodalies fins als 8.000 milions d’euros
El ministeri de Transports va cessar ahir el director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el director general d’Operacions i Explotació d’Adif, Raúl Míguez, pel caos a la xarxa ferroviària a Catalunya després de dos dies que la Generalitat porta reclamant a les dos empreses públiques estatals que “prenguin decisions immediates i assumeixin les responsabilitats que corresponguin”. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va afirmar ahir que “estem indignats, no pot ser, és intolerable que un pugi a un tren per anar a la feina i que aquest es pari a la primera estació; no s’ho mereixen, els catalans”.
Minuts després, el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, va informar dels dos cessaments, els dos primers caps que cauen per aquesta crisi de mobilitat sense precedents a Catalunya. Va descartar més destitucions i va considerar que les dos empreses “no han estat a l’altura de la situació, de la que mereix i necessita la societat catalana en una situació d’emergència meteorològica”. Davant les crítiques de l’oposició que també demanaven la dimissió de Paneque, la consellera va assegurar que es veu “amb més ganes i més energia” que abans de la crisi de Rodalies i va demanar “unitat” als partits per buscar solucions.
Per avui, el Govern té previst el mateix servei de Rodalies que havia de funcionar a primera hora d’ahir: la cobertura ferroviària en els anomenats eixos prioritaris i el reforç amb autobusos interurbans. Manté la suspensió de les restriccions de circulació de vehicles contaminants sense etiquetes ambientals a les zones de baixes emissions. Així mateix, es mantenen oberts els peatges de l’autopista C-32 per facilitar també els desplaçaments per carretera, així com l’ús d’un carril dels tres que estaven tancats a l’AP-7 a la zona de Martorell, a la calçada de direcció sud.
D’altra banda, el secretari d’Estat de Transports va avançar un pacte amb la Generalitat per ampliar el Pla de Rodalies i va assegurar que “ha d’arribar fins als 8.000 milions”. L’actual inversió establerta fins al 2030 és d’uns 6.300 milions, dels quals ja se n’han executat uns 2.500.
Paral·lelament, els presidents de Renfe i Adif no van concretar ahir quan pot tornar la normalitat en el servei, encara que van assegurar que estem davant del “principi del final”. El d’Adif, Luis Pedro Marco, va indicar que “seria imprudent”, encara que va afirmar que tenen “les bases, la capacitat i la voluntat per acabar (amb els problemes) de manera ràpida”.
El president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, va explicar al seu torn que s’estan revisant de forma “detinguda i constant” tots aquells punts crítics de la xarxa.