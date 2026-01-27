La pensió mitjana de Lleida, la que més puja de Catalunya... i encara la més baixa
L'increment del 4,4% interanual situa la pensió mitjana catalana 51 euros per sobre de l'estatal, amb 1,8 milions de beneficiaris a gener de 2025.
La pensió mitjana a Catalunya va assolir els 1.414,88 euros aquest gener de 2026, registrant un increment del 4,4% en comparació amb el mateix mes de 2025. Aquestes dades, fetes públiques pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, revelen que un total de 1.818.012 ciutadans catalans van percebre aquesta retribució, un 0,98% més que l'any anterior. Catalunya es consolida així com la comunitat autònoma amb el major nombre de beneficiaris de pensions a l'Estat espanyol, representant el 17,39% del total i superant Andalusia (amb 1,7 milions) i Madrid (amb 1,3 milions). La prestació mitjana per jubilació, que concentra el 66% del total, es situa en 1.596,82 euros durant el primer mes d'aquest 2026.
Aprofundint en les dades de gener de 2026, el Ministeri també va detallar les mitjanes per tipologia de prestació. La pensió mitjana d'incapacitat permanent va ser de 1.370,15 euros, mentre que la de viudetat es va situar en 984,54 euros. Pel que fa a les prestacions per orfandat, la mitjana va ser de 538,40 euros, i les de favors familiars van arribar als 888,60 euros. Cal destacar que la pensió mitjana global a Catalunya va superar en 51,52 euros la mitjana registrada a l'Estat espanyol, que es va situar en 1.363,36 euros durant el mateix període.
Les pensions per demarcacions catalanes
L'anàlisi per demarcacions territorials revela diferències significatives en les pensions mitjanes durant el gener de 2026. La província de Barcelona va registrar la xifra més alta, amb una pensió mitjana de 1.456,25 euros, un 4,32% més que l'any anterior. La segueix la demarcació de Tarragona, on la mitjana va ser de 1.336,93 euros, amb un increment del 4,59% interanual. Per la seva banda, a Girona la pensió mitjana es va situar en 1.283,16 euros, experimentant un augment del 4,77%. Finalment, la província de Lleida va presentar la xifra més baixa, amb 1.234,79 euros, tot i ser la que va experimentar el major creixement percentual, amb un increment del 4,96% respecte al gener de 2025.