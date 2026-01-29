POLÍTICA
Asaja alerta sobre la nova PAC i carrega contra el pacte amb Mercosur
El president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va advertir ahir que la nova orientació de la Política Agrària Comuna (PAC) a partir del 2028 suposarà un canvi profund per al sector, amb un període de transició el 2026 i el 2027 que genera incertesa entre els pagesos. Va reclamar que tingui en compte la realitat productiva del territori i no posi en risc la viabilitat de les explotacions. Així ho va dir en el marc de la jornada organitzada per Asaja a Ponts sobre els principals reptes que afronta el sector agroalimentari, la situació sanitària del porcí i els acords comercials internacionals.
Fauna i Mercosur
Asaja va tornar a denunciar la convivència del sector amb la fauna cinegètica i salvatge i les pèrdues que provoca, una situació que l’organització considera insostenible i que fa anys que posa en risc la sanitat animal i l’activitat ramadera. El líder d’Asaja a Catalunya va ser contundent contra l’acord de la Unió Europea amb Mercosur, que considera que “no s’hauria de firmar ni aplicar un acord que permeti l’entrada de produccions que no compleixen els mateixos estàndards exigits als productors europeus, ja que això acaba afectant negativament el sector agrari i la salut dels consumidors catalans, espanyols i europeus”.