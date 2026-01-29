Catalunya convocarà més de 1.300 noves places de funcionari al febrer
Seran una trentena de processos de selecció
El Govern convocarà 1.325 places de personal funcionari repartides entre 31 processos de selecció a primers de febrer. L'Executiu explica que aquesta resolució compleix amb el compromís d’efectuar de manera ordinària les convocatòries multiprocés, simplificar i agilitzar els terminis i tràmits de gestió, i implementar un cicle estable ordinari anual de processos selectius que facilita la predictibilitat, la millora de la transparència i la captació de nou talent.
Les inscripcions a la convocatòria es podran començar a fer el dia següent a la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al web de la Generalitat.
La relació de places convocades és la següent:
- Cos superior d’administració (repartit en 4 opcions: 315 places de general, 45 places de jurídica i 8 places d’econòmica, 8 places de prevenció de riscos laborals) – 376 places
- Cos de gestió d’administració (repartit en 2 opcions: 26 places de general i 2 places de prevenció de riscos laborals) – 28 places
- Cos d’administració – 366 places
- Cos auxiliar d’administració – 114 places
- Cos subaltern d’administració – 228 places
- Cos de titulació superior, ambientòlegs – 36 places
- Cos de titulació superior, arquitectura – 10 places
- Cos de titulació superior, arxivista – 1 plaça
- Cos de titulació superior, cartografia – 1 plaça
- Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma – 11 places
- Cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports – 3 places
- Cos de titulació superior, enginyeria de forests – 3 places
- Cos de titulació superior, enginyeria industrial – 3 places
- Cos de titulació superior, enginyeria de mines – 2 places
- Cos de titulació superior, enginyeria química – 2 places
- Cos de titulació superior, metge/essa avaluador/a – 5 places
- Cos de titulació superior, patrimoni artístic: arqueologia – 2 places
- Cos de titulació superior, pedagogia – 2 places
- Cos de titulació superior, planificació lingüística – 3 places
- Cos de titulació superior, psicologia – 6 places
- Cos de titulació superior, salut pública – 9 places
- Cos de titulació superior, veterinària – 19 places
- Cos de diplomatura, arquitectura tècnica – 3 places
- Cos de diplomatura, biblioteconomia – 8 places
- Cos de diplomatura, educació social – 6 places
- Cos de diplomatura, enginyeria tècnica agrícola – 30 places
- Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de forests – 5 places
- Cos de diplomatura, enginyeria tècnica industrial – 16 places
- Cos de diplomatura, enginyeria tècnica obres públiques – 3 places
- Cos de diplomatura, salut pública – 3 places
- Cos de diplomatura, treball social – 21 places
Els nous funcionaris que superin el procés selectiu, que està previst que prenguin possessió com a molt tard la primavera del 2027, hauran de realitzar una formació obligatòria com s’ha fet en les darreres convocatòries. L’objectiu d’aquest curs és que les persones que s'incorporen disposin, més enllà dels coneixements acreditats en el procés de selecció, de les habilitats i competències per al desenvolupament de les seues funcions.