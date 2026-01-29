El govern espanyol pacta apujar el sou mínim un 3,1%, fins als 1.221 euros mensuals bruts
Les patronals CEOE i Cepyme han rebutjat l'augment, que seguirà exempt de tributar IRPF
El Ministeri de Treball ha pactat aquest dijous a la tarda amb els principals sindicats espanyols una pujada del sou mínim interprofessional del 3,1% per al 2026, fins als 1.221 euros mensuals bruts. El Consell de Ministres ha d'aprovar l'augment, que tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener. L'acord no ha comptat amb el suport de les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme, que aquest matí veien "intervencionista" la proposta del govern espanyol de compensar fiscalment l'augment a les empreses en un intent de sumar la patronal a l'acord. El pacte estableix, també, que el sou mínim seguirà exempt de tributar IRPF. Des del 2018, aquest salari ha pujat un 66%, des dels 736 euros d'aleshores als 1.221 pactats ara.
El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha lamentat després de la reunió de la taula del diàleg social on s'ha pactat la mesura no haver pogut sumar la patronal a l'acord. "Hem negociat, ens hem deixat la pell, hem buscat propostes i contrapropostes perquè ens poguessin acompanyar, però finalment no ha estat possible".
"Em fa pena que la patronal hagi quedat fora de l'acord. Hi ha pocs dubtes sobre l'encert de la mesura que els treballadors tinguin sous dignes. Encara tenim 20 punts de diferència salarial amb Europa. El país que més ocupació genera té dret a què els treballadors cobrin igual que els seus col·legues europeus", ha reflexionat.
En paral·lel, Pérez Rey ha explicat que Treball ha "assumit el compromís" de fer una reforma via decret llei perquè els complements salarials que ja estiguin cobrant les persones que reben l'SMI no puguin ser absorbits per l'augment de sou.
"No és possible que els 37 euros es perdin pel camí i no arribin a la butxaca dels treballadors", ha dit el secretari d'Estat. "Si algú té dret a cobrar, per exemple, un plus de perillositat, té dret a cobrar-lo abans i després de l'augment de l'SMI", ha puntualitzat.
Pérez Rey també ha donat per fet que l'augment de l'SMI es podrà fer a través d'un reial decret i que no caldrà que passi pel Congrés.
Sou de subsistència
Després de la reunió de la taula del diàleg social, el secretari confederal d'Acció Sindical i Transicions Estratègiques de CCOO, Javier Pacheco, ha recordat que "el que hi ha sobre la taula és garantir el poder adquisitiu dels treballadors que guanyen menys", i ha subratllat que l'SMI és "un sou de subsistència, el 60% del salari mitjà del país".
Per això ha considerat un "insult a la intel·ligència" que la patronal s'oposi a un augment del 3,1% quan "en els convenis col·lectius han pactat el 2025 pujades del 3,52%".