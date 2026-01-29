PENSIONS
L’edat mitjana dels jubilats de les comarques de Lleida és de 76 anys
Un 2,7% del total són menors de 65 anys, segons dades de la Seguretat Social. Les prestacions dels més joves són també les més elevades
L’edat mitjana dels jubilats de la província de Lleida és de 76 anys, un més que la mitjana estatal, segons les últimes dades fetes públiques per la Seguretat Social i referides a l’1 de desembre de l’any passat. Les pensions més antigues, les de les persones de més edat, són les més baixes, i amb prou feines freguen els 975 euros en el cas d’aquells que han superat els 85 anys. Entre els 80 i els 84 són 1.186, mentre que entre els que tenen de 75 a 79 en perceben 1.313 de mitjana. En el grup amb cinc anys menys se superen per uns quants cèntims d’euro els 1.459, mentre que aquells que compten amb entre 65 i 69 anys tenen ingressos mitjans de 1.561.
Per sota de la que per a molts encara és l’edat “teòrica” de jubilació, inferior als 65 anys, hi ha un total de 1.808 lleidatans, xifra que representa un 2,7% del total del col·lectiu. Són els d’aquest grup precisament els que compten amb més ingressos. Per exemple, els 47 que tenen entre 55 i 59 anys perceben mensualment de la Seguretat Social de l’ordre de 2.865 euros, mentre que els 1.758 que han superat la seixantena compten amb prestacions mitjana de 1.935. En el cas de les persones retirades més joves, la majoria, amb 1.253, són homes, davant de 555 lleidatanes.
Per garantir el futur de les pensions, les últimes reformes del sistema han anat en la línia de penalitzar les jubilacions anticipades, retardar l’edat de la retirada dels treballadors del món laboral i afavorir el que es diu jubilació activa, que permet conjugar ocupació i prestació de la Seguretat Social.
Aquest any 2026, és necessari haver cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos per poder jubilar-se als 65 anys amb el cent per cent de la prestació, o bé esperar a complir l’edat de jubilació ordinària, establerta als 66 anys i 10 mesos.
L’Europarlament, contra la bretxa salarial i de pensions
El Parlament Europeu va aprovar ahir un informe en el qual demana intensificar les mesures per reduir la bretxa salarial i la desigualtat de gènere a les pensions a la Unió Europea, especialment en aquells sectors amb més presència femenina, on el treball continua sent “menys valorat” i “més mal remunerat”. El text, que ha estat adoptat en les comissions d’Ocupació i d’Igualtat, subratlla que els treballs en sectors feminitzats solen estar més mal pagats, malgrat que les dones joves superen cada vegada més els homes quant a nivell educatiu.