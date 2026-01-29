OPERACIONS
L'empresa lleidatana SAS compra una firma de biofertilitzants de San Fernando de Henares
Manté el seu full de ruta d’expansió amb l’adquisició de Ceres Biotics. Representa la quarta integració des del 2023
El grup SAS, amb seu a Almacelles, ha adquirit l’empresa Ceres Biotics, ubicada a San Fernando de Henares, centrada en la innovació en solucions de biofertilitzants i bioestimulants microbians. El grup lleidatà està centrat en el desenvolupament i comercialització de solucions nutricionals i bioestimulants que ajudin a millorar la rendibilitat i qualitat de tota mena de cultius. La companyia explica que aquesta operació “consolida la seua posició com una organització més forta i sòlida, dins del full de ruta d’expansió iniciada fa cinc anys amb l’entrada de Stirling Square Capital Partners”. La firma paneuropea de capital risc líder en el segment mid-market, va adquirir Sustainable Agro Solutions (SAS) el 2021. A partir d’aquell moment va posar en marxa una política de creixement i compres de SAS, amb Biovert el 2023, Pevesa Agroscience el 2024 i Aqua do Brasil i Codiagro l’any passat.
El director general de SAS, Eduard Vallverdú, afirma que “aquest és un moment increïblement emocionant per a SAS Group, ja que portem a terme una adquisició que marca la nostra expansió en l’ampli i creixent camp de les biosolucions microbianes. El talentós equip de Ceres Biotics té una profunda experiència en l’àmbit dels microorganismes i ha construït un negoci impressionant amb un important potencial de creixement”.
En aquesta línia, Eduard Vallverdú destaca la seua cartera de productes complementaris i les seues capacitats en l’àmbit de la investigació i desenvolupament de Ceres Biotics “en el camp dels microorganismes són molt complementaris a la nostra estratègia”. Així mateix apunta que amb la incorporació de la companyia madrilenya “marca una altra fita important en l’estratègia del Grup SAS de convertir-se en líder mundial en biosolucions agrícoles”.
La companyia lleidatana va nàixer l’any 1989 i compta amb presència en un centenar de països de tot el món, amb filials, per exemple, a Mèxic i el Brasil. La plantilla se situa entorn de les 200 persones.