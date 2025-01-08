CaixaBank eleva el seu benefici fins els 5.891 milions el 2025, un 1,8% més
CaixaBank va obtenir un benefici net de 5.891 milions d’euros el 2025, un 1,8% més que a l’exercici anterior, impulsat pel creixement del volum de negoci, amb avenços tant en el crèdit com en els recursos de clients. En un context de descens de tipus, el marge d’interessos ha caigut un 3,9 % l’últim any, segons ha comunicat l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), encara que la millora en el tercer i quart trimestre (1,4 % i 1,5 %, respectivament), juntament amb l’activitat comercial més gran, han mitigat el seu impacte en el benefici, que torna a ser el més gran de la història del banc.
El consell d’administració ha acordat proposar a la junta general d’accionistes la distribució d’un dividend complementari de 2.320 milions amb càrrec als beneficis de 2025, la qual cosa eleva el dividend total a 3.499 milions, o 50 cèntims bruts per acció, un 15 % més que l’exercici anterior.
Els ingressos per serveis creixen un 5,4 %, fins 5.266 milions, amb un fort increment en gestió patrimonial (puja un 11,2 %), mentre que el marge brut, que reflecteix tots els ingressos corrents de l’entitat, avança un 2,5 % i tanca l’any en 16.270 milions. La rendibilitat ROTE, que mostra la capacitat del banc per generar beneficis amb els seus recursos propis, se situa en el 17,5 %, davant el 18,1 % un any abans.
Sobre el neobanc Imagin, CaixaBank ha indicat que tanca l’exercici amb prop de 4 milions de clients, un 10% més, i un volum de negoci de 22.000 milions, un 25 % més, que representa el 2 % del volum total del grup.
Revisió d’objectius a l’alça
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmat en un comunicat que s’han superat els objectius marcats a l’inici de 2025, "amb més creixement del negoci i una solidesa financera encara més robusta". "Com a conseqüència, hem revisat a l’alça els objectius de creixement i rendibilitat que havíem fixat en el nostre Pla Estratègic", ha agregat.
El ROTE objectiu de cara a 2027 se situa ara entorn del 20 %, davant un pla inicial per sobre del 16 %, mentre que el ROTE mitjà esperat per al període entre 2025 i 2027 es preveu per sobre del 18 %.
El marge d’interessos, que s’anticipava per sobre d’11.000 milions per al 2027, passa per la seua part a prop de 12.500 milions gràcies a més volums, millor entorn macro i tipus més propicis.
Retribució a l’accionista del 59,4 % del benefici consolidat
Prèvia aprovació per part de la Junta General d’Accionistes, es distribuirà a l’abril un dividend complementari de 33,21 cèntims bruts per títol, un segon pagament amb què la remuneració a l’accionista corresponent al 2025 se situarà en el 59,4 % del benefici net consolidat. Al novembre ja es va abonar un dividend a compte de 1.179 milions, mentre que l’entitat està executant un programa de recompra d’accions per import de 500 milions d’euros. De cara a 2026, el consell ha acordat mantenir el mateix pla de dividends, amb una distribució en efectiu d’entre el 50 % i el 60 % del benefici.
Creixement del negoci i morositat en mínims
El volum de negoci assoleix 1,1 bilions d’euros a final de l’any, després de créixer un 6,9 %. La cartera de crèdit s’incrementa un 7 % i els recursos de clients avancen un 6,8 %. En empreses, la cartera de crèdit en empreses puja l’any en 12.373 milions d’euros, un 7,6 %, mentre que per a l’adquisició d’habitatge ho fa en 8.484 milions, un 6,5 % més, i en consum, en 2.560 milions, un 12,4 % més. La morositat se situa en nivells mínims, amb una taxa del 2,1 % a tancament del 2025, davant el 2,6 % d’un any abans, mentre que el saldo de dubtosos es redueix en 1.611 milions d’euros i la ratio de cobertura, que mostra quina part dels crèdits dubtosos té ja coberta el banc amb provisions, millora fins el 77 %.
La ratio de capital de màxima qualitat CET1 assoleix el 12,6 %, davant el 12,2 %, mentre el ratio de cobertura de liquiditat, que mesura la capacitat del banc per aguantar estrès financer sense problemes de liquiditat, és del 202%, davant el mínim requerit del 100 %.