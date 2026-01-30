EUROPA
El sector agrari adverteix que Mercosur posa en perill el seu futur
“Estem treballant perquè es paralitzi”, afirma Diana Riba, d’ERC. UP, JARC i FCAC alerten que genera inseguretat i la Cambra de Comerç, desequilibri
Incertesa, desequilibri, desigualtat, externalització i impacte negatiu. Aquestes van ser algunes de les paraules o expressions que més es van escoltar ahir en l’acte Impacte de l’acord Mercosur en el sector primari: reptes i alternatives, organitzat per Esquerra Republicana que es va celebrar a la sala Alfred Perenya de Lleida. Un acte que va comptar amb la participació de l’eurodiputada Diana Riba i el president d’ERC, Oriol Junqueras.
“Estem a favor d’acords internacionals justos i aquest no ho és. Patirà el sector primari de Catalunya i de tot Europa. Creiem que suposarà subcontractar la nostra sobirania alimentària a tercers països. Arribaran productes a baix cost, que no tindran les mateixes garanties. Estem treballant perquè es paralitzi”, va afirmar Diana Riba.
Per la seua part, Oriol Junqueras va dir que “amb aquest acte volem demostrar el nostre suport i defensa del sector i els nostres consumidors”. Sobre el que pretenen, el president d’ERC va dir: “És molt senzill, que el que s’exigeix a la nostra pagesia s’exigeixi a tothom.” L’acte va incloure una taula redona amb actors del sector, que van analitzar l’acord.
Raquel Serrat, coordinadora d’Unió de Pagesos, va assegurar que “suposarà un impacte negatiu i molta inseguretat per al sector agrari, que estarà desprotegit”. Per la seua part, Jordi Vidal, de JARC, va dir que “Europa només busca alimentació barata a qualsevol preu. Quin és l’objectiu d’aquest acord? No ho veiem clar”, i va argumentar que els productors del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai) “no juguen amb les mateixes regles”.
Per la seua part, Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), va dir que “temem que s’aplicarà en poc temps” i va afegir que “s’ha d’exigir una política de seguretat alimentària”. Al seu torn, Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç, va dir que “hem de tenir les mateixes condicions. Cal fomentar que no hi hagi desigualtats que generin un desequilibri”.