Endesa inverteix 1,5 milions d'euros el 2025 en digitalitzar les seues infraestructures elèctriques a Lleida
L'automatització de la xarxa de mitjana tensió redueix un 20% el temps d'afectació als clients
Endesa, a través de la seua filial de xarxes e-distribución, va invertir 1,5 milions d'euros el 2025 en un pla de digitalització de les seves infraestructures elèctriques a la província de Lleida. La digitalització s'ha aplicat, sobretot, als centres de transformació encarregats de convertir l'energia de mitjana a baixa tensió perquè arribi a les llars i la resta de clients i permet controlar i maniobrar la xarxa a distància. Això ha fet reduir fins a un 20% el temps d'afectació als clients. L'estratègia, que va acompanyada de l'ús de la intel·ligència artificial, té l'objectiu de reforçar la qualitat del subministrament, així com afavorir la integració de les energies renovables al sistema, fomentar l'autoconsum i la mobilitat elèctrica.
La companyia ha instal·lat 32 nous telecomandaments (11 dels quals a la mateixa capital) a les xarxes de mitjana tensió. Aquests dispositius d'actuació remota permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del Centre de Control de la companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d'una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l'avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l'objectiu d'alimentar els clients per vies alternatives, sempre que això sigui possible. Des d'Endesa, calculen que l'automatització permet reduir fins a un 20% el temps d'afectació als clients, tant particulars com empreses.
L'any 2025, la companyia també ha instal·lat als centres de transformació de les seves dotze comarques de 338 LVS (Low Voltage Supervisor), 108 a Lleida ciutat. Aquests equips recullen informació de la xarxa relacionada amb els nivells de tensió, intensitat o temperatura de les instal·lacions, fet que permet millorar la gestió de les infraestructures, detectar anomalies com ara fraus, avaluar la capacitat disponible, reduir el temps de les reparacions i analitzar incidències per identificar problemes a la xarxa i poder evitar-los.
La digitalització també s'ha aplicat als quadres de baixa tensió dels centres de transformació. En total, durant l'últim exercici, se n'han substituït 53 (18 a la mateixa capital) i s'hi ha instal·lat la tecnologia més innovadora, que proporciona informació útil sobre el seu funcionament i rendiment. Així mateix, s'han creat bessons digitals a part de les infraestructures, que reprodueixen una còpia exacta de la instal·lació per poder maniobrar còmodament en cas que la principal falli per qualsevol motiu.
Aquests treballs s'emmarquen dins del Pla d'Inversió d'Endesa a Lleida, destinat a mesures de renovació, automatització, ampliació i millora de les xarxes de distribució elèctrica, amb l'objectiu de reforçar el servei, incrementar-ne la qualitat i afavorir la integració progressiva de les energies renovables a les xarxes de distribució.