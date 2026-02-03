AGRICULTURA
Agroseguro abona a Lleida més de 60 milions per estralls en 51.500 ha
Els danys de la pedra situen en gairebé 39 milions les indemnitzacions en fruiters. Els expedients per sinistres en ramaderia voregen els 14 milions d’euros
Agroseguro xifra en 60,67 milions d’euros les indemnitzacions per sinistres registrats al camp de Lleida l’any passat, El 98% d’aquest import ja està abonat, amb gairebé 59 milions, i la resta corresponen a sinistres, principalment ramaders, soferts en els últims dies de l’any, segons el balanç de l’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores d’Assegurances Agràries Combinades (Agroseguro).
En total, els agricultors de la província de Lleida van presentar parts de sinistre sobre un total de 51.500 hectàrees i l’import més gran correspon a produccions de fruita dolça, amb un total de 38,9 milions abonats i 11.000 hectàrees sinistrades. Pràcticament tots els danys i indemnitzacions corresponen a danys per pedra, en un 2025 històric pel número i virulència de les tempestes registrades. Van començar molt aviat, a ple mes d’abril, i se’n van comptabilitzar un total de 19 fins al juliol. En concret, el front tempestuós que va descarregar sobre la província de Lleida el 19 d’abril va provocar danys i indemnitzacions de més de 20 milions, en especial perquè la pedra, d’entre 1 i 2 cm, va afectar produccions de fruita dolça en ple creixement de fruit.Les indemnitzacions abonades a productors d’herbacis, amb 7,04 milions d’euros, corresponen a sinistres en poc més de 37.000 hectàrees assegurades. En aquest cas, la major part de les indemnitzacions (5,15 milions) corresponen a danys per pedra, encara que també s’han abonat 1,24 milions d’euros per danys a causa dels incendis soferts a a finals de la passada campanya de cereal.
D’altra banda, les assegurances pecuàries sumen 13,99 milions d’euros.
En el conjunt de Catalunya, les indemnitzacions abonades per Agroseguro s’eleven a 80,3 milions. En total, la superfície declarada amb sinistre ha superat les 70.000 parcel·les. Un total de 48,6 milions d’euros corresponen a danys provocats per les tempestes de pedra registrades. Per províncies, les indemnitzacions abonades als agricultors i ramaders assegurats de Lleida s’han situat en els 60,6 milions d’euros citats i a continuació, se situen Barcelona, amb 7,9 milions, Girona, amb 6 milions i Tarragona, amb 5,6 milions, explica Agroseguro.
En total, l’any 2025 s’ha tancat amb 804 milions d’euros de sinistralitat a Espanya, el segon import més elevat només superat pel 2023 a causa de la sequera.