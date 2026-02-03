POLÍTICA
Ajuts per a xarxes antipedra i joves, en l’última taula agrària
Juntament amb fons per a afectats per incendis, assegurances i inversions productives. Aquest òrgan es renovarà d’acord amb les eleccions agràries del proper dia 27
La taula agrària es va reunir ahir a Barcelona, presidida pel conseller Òscar Ordeig, per última vegada abans que se celebrin les eleccions del 27 de febrer, en les quals es dirimirà la representativitat dels sindicats, una trobada en què es van analitzar diferents línies d’ajuts i suports al sector. La conselleria va explicar que van abordar ajuts complementaris a les assegurances agràries i a inversions productives. Fonts presents a la reunió de més de tres hores, van explicar que es tracta de línies dotades amb 15 i 10 milions d’euros, respectivament. Així mateix, es va informar d’una partida de 3,5 milions per fer front als estralls causats per les últimes danes i per als afectats per l’incendi de Granyena de Segarra que s’havien quedat fora dels fons previstos pel ministeri d’Agricultura a l’haver estat inferior a les 500 hectàrees.
Una de les demandes reiterades del sector fructícola era comptar amb suport per fer front al cost d’implantar xarxes antipedra. La conselleria, van explicar les fonts, preveu dos convocatòries per a aquest exercici i el pròxim amb mòduls de 25.000 euros per hectàrea. Els agricultors professionals podran optar a ajuts d’un 65%, mentre que els professionals arribarien al 50%. La previsió és assolir les 600 hectàrees cobertes amb aquest pla bianual.
També es preveuen dos noves convocatòries d’ajuts per a la incorporació de joves agricultors amb 10 milions d’euros cada una i a la qual es podran presentar candidats amb fins a 45 anys. A més, s’estimen en 10 milions les rebaixes en l’impost de successions perquè agricultors que cessin en l’activitat puguin transmetre-la a joves.
El conseller d’Agricultura va recordar algunes de les grans decisions d’aquesta taula agrària l’últim any, com els ajuts a explotacions afectades per la sequera (26 milions), la pedra primerenca de l’abril (3 milions) i les pèrdues de collita derivades de la falta de floració en pereres (7,9 milions).
La taula està formada per la conselleria d’Agricultura, Unió de Pagesos i JARC, d’acord amb els resultats de les últimes eleccions, i la Federació de Cooperatives.