SEGRE

Catorze hospitalitzats encara pel sinistre d’Adamuz

Operaris treballant a Adamuz, a Còrdova. - EFE

Operaris treballant a Adamuz, a Còrdova. - EFE

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un total de catorze persones ferides en l’accident ferroviari del passat dia 18 a Adamuz (Còrdova) seguien ahir ingressades en hospitals andalusos. Segons les dades ofertes ahir per la conselleria de Sanitat, Presidència i Interior, un dels ingressats és un menor, que es troba a planta a l’hospital Reina Sofía de Còrdova, i els altrestretze són adults, dos dels quals estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI), un al mateix centre i l’altre a l’hospital San Juan de Dios, també a la capital cordovesa.

Arran de l’accident es va atendre 126 persones i s’han produït 111 altes i una persona va morir a l’UCI del Reina Sofía de Còrdova, que va elevar a 46 els morts.

D’altra banda, el ministre de Transports, Óscar Puente, compareixerà avui a la Comissió de Transports del Congrés per informar dels últims accidents en trens d’alta velocitat i rodalies que han deixat fins a 47 víctimes mortals.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking