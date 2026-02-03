Catorze hospitalitzats encara pel sinistre d’Adamuz
Un total de catorze persones ferides en l’accident ferroviari del passat dia 18 a Adamuz (Còrdova) seguien ahir ingressades en hospitals andalusos. Segons les dades ofertes ahir per la conselleria de Sanitat, Presidència i Interior, un dels ingressats és un menor, que es troba a planta a l’hospital Reina Sofía de Còrdova, i els altrestretze són adults, dos dels quals estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI), un al mateix centre i l’altre a l’hospital San Juan de Dios, també a la capital cordovesa.
Arran de l’accident es va atendre 126 persones i s’han produït 111 altes i una persona va morir a l’UCI del Reina Sofía de Còrdova, que va elevar a 46 els morts.
D’altra banda, el ministre de Transports, Óscar Puente, compareixerà avui a la Comissió de Transports del Congrés per informar dels últims accidents en trens d’alta velocitat i rodalies que han deixat fins a 47 víctimes mortals.