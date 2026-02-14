RAMADERIA
Detectats els dos primers casos de PPA fora del radi de 6 quilòmetres
A Molins de Rei, i s’eleven a 14 els municipis amb restriccions. Coincideix amb el primer repunt, d’1,5 cèntims, del preu del porc des que va esclatar la crisi
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar ahir que s’han detectat tretze casos més de pesta porcina africana (PPA), dos dels quals fora de la zona roja –el radi de 6 quilòmetres des del primer animal positiu–. Va xifrar en 155 els senglars infectats de moment i va assenyalar que els dos casos fora del radi –considerats un focus secundari– van ser trobats en una urbanització de Molins de Rei.
A més, va remarcar que no hi ha hagut cap cas en granges. Ordeig va informar que les restriccions han augmentat en dos municipis més (Molins de Rei i el Papiol), al passar de 12 a 14. Tanmateix, va explicar que el límit de 20 quilòmetres no ha estat modificat, ja que la decisió es pren per criteris sanitaris. “El mal menor és que els casos són cap al sud”, va assenyalar Ordeig, que va apuntar que s’ha detectat que aquesta zona és de baix risc –a l’anar cap al mar– i que la principal preocupació és que puguin arribar focus més al nord.
Quant a les restriccions a Molins de Rei, el ministeri d’Agricultura va posar en marxa ahir la prohibició d’accedir al medi natural, de donar menjar als animals i de manipular material dels efectius que treballen a la zona. Ordeig va demanar en aquest sentit a la ciutadania no accedir al bosc.
Paral·lelament, el Govern ha ordenat ampliar el dispositiu d’actuació per l’ampliació de la zona d’alt risc, amb un augment de personal i de mitjans de recerca i captura de cadàvers, a banda de més mitjans de tancament en infraestructures viàries com l’N-2 i la B-23 i el reforç de barreres en 180 punts de passada.
Així mateix, el conseller va insistir a continuar amb les batudes de senglars i es va mostrar satisfet amb el resultat tant a la zona roja –a càrrec dels Agents Rurals– com a la zona buffer –a càrrec dels caçadors–, que es va iniciar la setmana passada.
Paral·lelament, la junta del porcí de Mercolleida va marcar ahir el primer repunt de les cotitzacions del porc des que va esclatar la pesta porcina, encara que es tracta d’una pujada de tot just 1,5 cèntims d’euro, representa un canvi de tendència, supera la cota psicològica d’1 euro per quilo viu i queda establerta en 1,015.