AGRICULTURA
Fauna, reg i zepes, en el programa d’UP
Són tres dels eixos que centren la seua campanya per a les eleccions del dia 27 juntament amb el suport al relleu generacional i mesures contra l’especulació amb la terra
La gestió de la fauna cinegètica i la planificació i modernització de sistemes de regadius com el canal d’Urgell són els eixos principals del programa electoral d’Unió de Pagesos a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran de cara a les eleccions agràries del proper 27 de febrer. Responsables del sindicat van presentar ahir el programa electoral que inclou altres qüestions, com mesures per garantir el relleu generacional, per promoure l’accés a terres en desús o per vetllar per uns preus justos que cobreixin almenys els costos de producció. El sindicat es presenta a les eleccions amb l’objectiu de mantenir-se com a força amb més representació a la Taula Agrària.
UP considera que el projecte de modernització del canal d’Urgell proposat ha “fallat” per falta de “consens” amb el territori i defensa que caldrà “buscar fórmules” perquè es porti a terme. En aquest sentit, proposa més recursos públics i que la modernització sigui “opcional”.
Quant a fauna cinegètica, el sindicat demana un control “real i efectiu” de les sobrepoblacions i reclama al Parlament que comenci a tramitar la llei catalana de gestió sostenible.
També planteja una indemnització per danys garantida, més controls sanitaris de la fauna salvatge i un sistema integral de protecció de la ramaderia extensiva per fer front a atacs d’ossos i llops.
Altres objectius
D’altra banda, el sindicat agrari també proposa la revisió dels plans de gestió de les Zones d’Especial Protecció de les Aus (zepes) que afecten zones agràries.
El programa reclama també mesures que garanteixin el relleu generacional al camp, que es promogui l’arrendament de finques en desús i que s’eviti l’especulació, i la millora de serveis al món rural, entre d’altres.