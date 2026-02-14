IPC
La inflació cau a l’1,6% a Lleida, el descens més marcat de Catalunya
En gran part a causa de les rebaixes del gener en roba i calçat, segons l’INE
La variació interanual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) ha descendit més d’un punt durant el mes de gener a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran, fins a situar-se en l’1,6 per cent (-1,1). Es tracta del descens més significatiu registrat entre les quatre demarcacions catalanes i del nivell més baix des del mes de setembre del 2024.
Segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el principal factor que explica aquesta caiguda ha estat el comportament de la roba i el calçat, els preus dels quals han baixat un 3,3% en termes interanuals.
En el costat oposat, els increments de preus més alts a la demarcació s’han registrat en les assegurances i els serveis financers, amb una pujada del 5,2 per cent.
També han augmentat les begudes alcohòliques i el tabac, amb un 3,8%, mentre que l’alimentació i begudes no alcohòliques, així com la restauració i els serveis d’allotjament, han encarit preus un 2,8%.
Quant a l’evolució mensual, respecte al desembre els preus han descendit cinc dècimes a la demarcació, destacant de nou la forta caiguda de la roba i el calçat, que es van abaratir un 12,9%.
Mentrestant, l’IPC va descendir cinc dècimes al gener a Catalunya i es va situar en el 2%, segons les dades de l’INE. La caiguda el primer mes del 2026 s’explica pels preus de l’electricitat i els combustibles, que es van encarir menys que l’any anterior.
La dada catalana es va situar per sota de la mitjana de l’Estat, on la inflació va arrancar l’any baixant sis dècimes, fins al 2,3%.
Els aliments van registrar una alça de preus del 2,6%, encapçalats pels ous, que van continuar disparats respecte a l’any passat (+21,7%).
La inflació subjacent, que no contempla els preus més volàtils, es va situar en el 2,2% per tercer mes consecutiu i va continuar per sota de la mitjana espanyola (2,6%).
La taxa catalana es va situar per sota de la mitjana d’Espanya, que per dalt va estar liderada per Madrid (+3%), Ceuta (+2,9%) i Cantàbria i el País Valencià (+2,5%), mentre que a la Rioja, Múrcia, Galícia i Castella-la Manxa (+1,9%) va ser on menys van pujar els preus.
Per províncies, la variació interanual de l’IPC al gener es va situar en el 2,1% a Tarragona, el 2% a Barcelona i Girona i l’1,6% de Lleida.
Respecte al mes anterior, els preus van baixar un 0,5% a Lleida, un 0,4% a Barcelona, un 0,3% a Girona i un 0,2% a Lleida.