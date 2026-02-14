ACTE
Raimat millora amb l’IRTA un 65% la uniformitat de les seues parcel·les
Raventós Codorníu i l’Institut celebren el 25è aniversari de la seua col·laboració
El grup Raventós Codorníu i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) van celebrar ahir al celler Raimat l’acte de commemoració dels 25 anys de la seua col·laboració, que es va iniciar el 2001 amb un projecte sobre la gestió del reg i es va formalitzar el 2004.
Joan Girona, investigador de l’IRTA expert en agronomia del reg, va destacar que durant aquests 25 anys s’han portat a terme 46 activitats principals i va posar com a exemple una investigació sobre el control i el mesurament de l’estrès hídric. “Per tenir uniformitat de parcel·les no s’ha de regar igual a tot arreu”, va explicar l’investigador, que va apuntar que amb un cert control de l’estrès s’aconseguia una millor qualitat del producte, que oferia un rendiment econòmic més gran. El nou cap de programa, Joaquim Bellvert, va explicar que el nou projecte que començaran aquest any se centrarà en la previsió i estimació de collita.
Per la seua part, el director de Raimat, Joan Esteve, va fer un balanç dels resultats i va xifrar en al voltant del 20% l’estalvi d’aigua i en un 65% la millora de la qualitat de les parcel·les. Esteve es va mostrar optimista de cara a aquest any malgrat les dificultats del sector i va valorar tenir “una clientela molt fidel”.
Ordeig augura una producció agrària rècord el 2025
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va presidir l’acte de Raventós Codorníu i l’IRTA, que va felicitar pels 25 anys de “treball compartit” i va encoratjar a “continuar innovant”. El conseller va afirmar que el Govern vol continuar impulsant aliances que “connectin el talent científic amb les necessitats reals del camp i dels cellers”, i va destacar que el sector vitivinícola “projecta Catalunya al món”.
Ordeig, a més a més, va apuntar que el 2025 Catalunya tancarà “amb els millors resultats de renda agrària i de producció vegetal i animal de tota la història”, malgrat registrar “la pitjor malaltia de sanitat animal dels últims vint anys”.Per la seua part, el director general de l’IRTA, Josep Usall, va remarcar que el valor d’aquesta unió “va més enllà dels resultats tècnics”. “És la prova que la investigació pública i l’empresa privada poden treballar de manera estable i duradora”, va dir Usall.