LABORAL
Els autònoms de Lleida exigeixen adequar les quotes, l’atur i aplicar l’exempció de l’IVA
Unes dos-centes persones es manifesten i reclamen, també, la conciliació familiar i menys burocràcia per “deixar d’estar asfixiats”. “Mereixem la mateixa protecció que els assalariats”, esgrimeixen
Uns dos-cents treballadors autònoms, convocats per la Plataforma Per la Dignitat des Autònoms 30N, es van manifestar ahir pels carrers de Lleida per reclamar unes condicions “dignes”, una millor conciliació familiar i “deixar d’estar asfixiats” amb les quotes a pagar cada mes, entre altres exigències. Amb pancartes amb el lema “ja n’hi ha prou” van arrancar des de la plaça Ricard Vinyes de la capital fins l’antiga estació d’autobusos, tot i que abans es van aturar davant la delegació d’Hisenda a Lleida per fer sentir la seua veu.
Claudia, coordinadora de la plataforma a Lleida, va explicar que les principals reivindicacions passen per reformar el sistema de quotes perquè siguin “realment proporcionals” als ingressos mensuals de cada treballador per compte propi. Entre les exigències també figura la suspensió o reducció automàtica de la quota en situacions de baixa mèdica, hospitalització o altres circumstàncies degudament justificades.
“No pot ser que, si estem malalts o travessant una situació complicada, hàgim de continuar pagant la mateixa quota sense cap tipus d’ajuda”, va lamentar.
En matèria fiscal, reclamen que els autònoms amb ingressos inferiors a 85.000 euros anuals quedin exempts de pagar l’IVA, una mesura que, segons va explicar Claudia, va ser aprovada per la Unió Europea el 2020, però que encara no s’aplica a Espanya. Així mateix, demanen no haver d’abonar l’IVA abans d’haver cobrat les factures emeses.
Una altra de les exigències destacades és la creació d’un “atur real” per als autònoms. “Cotitzem tota la vida i creiem que mereixem la mateixa protecció que els assalariats quan el negoci deixa de funcionar”, va afirmar.
La Plataforma havia convocat per a aquest dia una manifestació simultània en una quarantena de ciutats de tot l’Estat.
El 44,5% de catalans de 15 a 21 anys vol crear la seua empresa
El 44,5% de joves catalans de 15 a 21 anys vol ser emprenedor i crear la seua empresa, l’11,9% preveu ser ocupat, el 10,5% opta per ser funcionari i el 31,1% no ho té clar, segons el XI Informe Young Business Talents: La visió dels joves. En el conjunt de l’Estat, el 34,5% de joves espanyols tria com a opció majoritària muntar el seu negoci i el 12,5% ser assalariat, segons l’informe.El 72,2% dels joves catalans canviarien de país per feina; el 52,5% creu que la seua generació està més preparada que la dels seus pares, i el 74,7% creu que tindrà més qualitat de vida que ells. Les principals condicions que posarien per treballar en una empresa són cobrar més (44,3%), anar ascendint (41,3%), un bon ambient de treball (34,9%) i estabilitat (32,9%).