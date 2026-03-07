FUTBOL
La Fiscalia demana 10,5 anys de presó per a Rafa Mir
Pels delictes d’agressió sexual i contra la integritat física. I a més una indemnització a la víctima de 74.000 euros
La Fiscalia de València demana 10 anys i 6 mesos de presó per al futbolista Rafa Mir, al qual acusa d’un delicte d’agressió sexual i un altre de lesions. El davanter, que milita a l’Elx cedit pel Sevilla, va ser detingut el setembre del 2024 –quan era jugador del València– juntament amb el també futbolista Pablo Jara, després de la denúncia presentada per una dona a la qual van conèixer en una discoteca i que va anar a l’habitatge de Mir juntament amb una amiga.
A l’octubre una jutge de Llíria va decidir processar Mir i Jara per delictes d’agressió sexual, en el cas del primer amb accés carnal i violència. En el seu escrit, el Ministeri Públic reclama per a Mir 9 anys de presó pel delicte d’agressió sexual i 18 mesos pel de lesions, a més de la prohibició d’aproximar-se o comunicar-se amb la víctima durant deu anys, així com la inhabilitació per a professió que impliqui contacte amb menors i llibertat vigilada durant els 7 anys posteriors al compliment de la pena. Per al segon acusat, el fiscal demana 4 anys per agressió sexual i una multa de 1.350 euros. Pel que fa a la responsabilitat civil, el fiscal reclama a Mir 74.000 euros, i a Jara, 6.280.
Per una altra banda, Mir també està sent investigat pel comitè de disciplina esportiva per un presumpte insult racista al jugador de l’Espanyol Omar El Hilali.