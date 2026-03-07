SEGRE

Som un Sentiment premia Aitana amb la Poma d’Or

Aitana Bonmatí amb la representació de la penya.

La Penya Blaugrana Som un Sentiment de Lleida va entregar el premi Poma d’Or a la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí, un dels grans referents del futbol mundial i triple Pilota d’Or. L’acte es va celebrar dijous a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on la futbolista va rebre una representació de la junta de la penya i va acceptar el guardó com a reconeixement al seu compromís amb els valors del Barça i a la forma en què representa el club. El premi va ser entregat pel president, Dani Rovira, acompanyat pels membres de la junta Susana Rodríguez, Andrea Rovira i Francesc Torrelles.

