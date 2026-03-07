Som un Sentiment premia Aitana amb la Poma d’Or
La Penya Blaugrana Som un Sentiment de Lleida va entregar el premi Poma d’Or a la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí, un dels grans referents del futbol mundial i triple Pilota d’Or. L’acte es va celebrar dijous a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on la futbolista va rebre una representació de la junta de la penya i va acceptar el guardó com a reconeixement al seu compromís amb els valors del Barça i a la forma en què representa el club. El premi va ser entregat pel president, Dani Rovira, acompanyat pels membres de la junta Susana Rodríguez, Andrea Rovira i Francesc Torrelles.