EMPRESES
Mercadona guanya 1.729 milions, el 25% més, en un any “històric” amb 41.858 en facturació
Té més de 700 empleats a Lleida en 13 supermercats i el 2026 preveu créixer un 3,5% en vendes. Anuncia inversions de 3.700 milions fins al 2033 en la reforma de les seues botigues amb un nou format
Mercadona va tancar un 2025 “històric” amb una facturació que va créixer un 8%, fins als 41.858 milions d’euros, mentre que els beneficis nets es van disparar un 25%, a l’assolir els 1.729. Així ho va explicar ahir el president de Mercadona, Juan Roig, que va destacar a més la creació de 5.000 llocs de treball, amb la qual cosa a Espanya i Portugal suma una plantilla de 115.000 empleats, mentre que la xarxa de botigues assoleix les 1.672. A la província de Lleida compta amb més de 700 treballadors, repartits en els 13 establiments de la companyia. El negoci online va assolir els 1.061 milions (+2,5%) i “continua sent rendible”.
Roig va anunciar la posada en marxa d’un nou model d’establiment, que han batejat Tienda 9, amb més espai, més aposta pels productes frescos, en què la compra es podrà fer de forma més àgil i senzilla, amb la qual cosa aspira a millores de productivitat i eficàcia. Aquest any comptarà amb 59 d’aquests establiments i l’objectiu és la reforma total de la xarxa el 2033, un procés en què invertiran 3.700 milions.
Mercadona té 2.000 proveïdors, entre aquests les empreses fructícoles lleidatanes Nufresco (antiga Nufri), Catafruit (la Portella), Fig Fruits (Alguaire), La Coma Fruits (Soses), Apetit Fruits (Bellpuig), Novacoop Mediterranea i Greenfarmers (Albatàrrec).
També va defensar l’actualització anual de les taules amb què es calculen els impostos, com ocorre amb els trams de l’IRPF, i va recordar que no s’han modificat els últims quatre anys. I preguntat per la qualitat dels serveis públics en un context de recaptació rècord per part de l’Agència Tributària, va considerar que són “molt millorables”, un treball que va insistir que toca tirar endavant als polítics.
Defensa la uniformitat fiscal i l’IVA 0 alimentari
El president de Mercadona va dir ahir que “estaríem encantats amb l’IVA 0 en alimentació. Estaria molt bé, però no depèn de nosaltres”. Va contestar així a la pregunta sobre què opina de les demandes de mesures fiscals per afrontar els efectes econòmics de la guerra a l’Iran. També va dir que “m’agradaria que a tot Espanya tots paguéssim els mateixos impostos”. Va lamentar que “una caixera de Mercadona a València paga més impostos que una caixera de la cadena a Madrid”. Va considerar que “això han d’arreglar-ho els polítics, que per a això estan”. A l’hora de definir Mercadona, Roig va dir que li agradaria que es conegués com una empresa que vol satisfer clients, treballadors, proveïdors, societat i capital.
“Si les matèries primeres pugen o baixen, apugem o abaixem preus”
Juan Roig va afirmar ahir que l’evolució dels preus a la cadena de supermercats enmig dels efectes econòmics de la guerra de l’Iran dependrà exclusivament dels costos de les matèries primeres. “Si les matèries primeres pugen o baixen, apugem o abaixem” els preus, va dir, igual que la resta de les cadenes perquè totes aposten per oferir els seus productes al més econòmics possible. En aquesta línia, va dir que aquest any, de moment, han rebaixat preus de 300 productes perquè l’evolució de les matèries primeres ha estat descendent. Després d’insistir en la situació d’incertesa i que l’empresa “surfejarà l’onada” quan arribi adaptant-se a la situació, va afirmar que de moment cap dels seus distribuïdors ha incrementat preus. En un context en el qual els empresaris alerten de dificultats per trobar treballadors, va apuntar que no és el cas de Mercadona. Va rebre 8.000 candidatures per a 400 llocs de treball.